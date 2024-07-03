Немедленно выбросьте: какие вещи на кухне нужно без сожаления отправить в мусорник

Ревизию на кухне нужно проводить хотя бы раз в несколько месяцев – от этого зависит наша безопасность. Беспорядок не только способствует накоплению грязи, в которой могут развиваться бактерии, способные оказываться в блюдах, в нем могут попадаться испорченные и просроченные продукты.

Как правильно пересматривать свои кухонные запасы и на что обращать внимание в первую очередь, знают эксперты по домашнему хозяйству. OBOZ.UA поинтересовался их рекомендациями. Вышел список из 10 вещей, которые лучше выбросить прямо сейчас.

Просроченные продукты

Наводя порядок на кухне, всегда обращайте внимание на срок годности продуктов, лежащих в запасах. Если он вскоре истекает, переложите упаковку на видное место, чтобы поскорее съесть этот продукт. Если срок годности истек, смело все выбрасывайте. Храните продукты пересыпанными из фабричной упаковки в контейнеры? Не забывайте клеить на них стикеры со сроком годности.

Продукты, которые вы не едите

Бывает, что дети просят приобрести им снеки, а потом их не доедают. Или вы приобретаете ради одного праздничного блюда целую упаковку какого-нибудь продукта и используете только пару ложек. А потом вся упаковка стоит, пока не испортится. Соберите такие продукты и отдайте тому, кому они нужны. Или пустите в дело, пока не испортились.

Несвежие продукты, утратившие свои качества

Некоторые продукты, даже длительного хранения, портятся еще до того, как у них истечет срок годности. Например, заветриваются, изменяют текстуру и вкус или черствеют. Часть из них можно использовать. Превратить черствый хлеб в панировочные сухари и т.д. Но чаще их остается только выбросить.

Все сомнительное

Перебирая содержимое буфета или кладовки, вы, скорее всего, встретите несколько загадочных предметов. Это может быть то, что вы запечатали в пластиковый пакет, забыли и теперь не знаете сколько ему лет. Это касается и продуктов без срока годности, если вы не можете вспомнить, когда и где вы их купили. Если что-то выглядит или пахнет подозрительно, не рискуйте и избавьтесь от этого.

Предметы с сентиментальным значением

Да, даже на кухне можно найти такие вещи. Например, баночки от вкусностей, которые вы привозили из путешествий, забытые шоколадные конфеты, подаренные на какой-то праздник, косточки и семена, которые планировали прорастить, и тому подобное. Если вы до сих пор не нашли им применение или не придумали новое, пора прощаться. Они зря загромождают пространство.

Неиспользованные принадлежности для выпечки

Увлечение выпечкой может носить спорадический характер – несколько раз в год вы испытываете вдохновение на кулинарные подвиги и готовите пирожки, торты или печете домашний хлеб. Остальное время продукты и принадлежности лежат без дела. Если вы не знаете, сколько лет этим красивым цукатам или не можете вспомнить, когда последний раз использовали эту скалку для теста, первые выбросьте, вторую отдайте тому, кому она действительно нужна.

Старые растительные масла, орехи и специи

Кажется, эти типы продуктов могут храниться вечно, но это не так. Масло со временем начинает горчить, а если в нем есть какие-то добавки, например травы, то еще и может стать хорошей средой для размножения бактерий. Орехи содержат много масел и могут начать горчить даже в целом виде. А специи с течением времени пересыхают и теряют свои вкусовые характеристики.

Помятые консервы

Небольшая вмятина от падения на банке с фасолью не имеет особого значения. Но если вы видите, что банка с консервами была серьезно повреждена из-за глубокой вмятины, вздулась или протекает, даже не задумывайтесь – немедленно отправляйте ее в мусорку. Нарушение целостности тары может стать причиной серьезного бактериального заражения. Вплоть до смертельно опасного ботулизма.

Громоздкая упаковка

Ваша кладовка может быть чрезмерно захламлена предметами, хранящимися в громоздкой упаковке. Часто полупустой. Даже если у вас много пространства под хранение, большие коробки и пакеты все равно будут пустой тратой места. Пересыпайте продукты в более компактную и удобную для хранения тару с герметичными крышками. Но опять же не забудьте подписать срок годности.

Сломанная техника

Многие люди хранят сломанную мелкую бытовую технику, например, мультиварку или вафельницу, в надежде когда-нибудь ее починить. А вместо этого просто пользуются новой. Так зачем занимать место зря? Или отнесите устройство в мастерскую или сдайте его в пункт приема.

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