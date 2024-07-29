Чем нельзя чистить духовку: два запрещенных средства

Чистая духовка – это и ее большая энергоэффективность и лучший вкус блюд. Но не все знают, что некоторые средства не подходят для уборки стойких загрязнений, которые появляются в камере духовки.

Как узнал OBOZ.UA, это два очень популярных средства, которыми можно убрать немало мест в доме. Но на кухне их лучше использовать очень осторожно, и даже не прикасаться ими плиты. Это хлорсодержащий отбеливатель и аммиак.

Что не так с отбеливателем и аммиаком

Вам может захотеться использовать отбеливатель для духовки, поскольку это известное дезинфицирующее средство, способное убивать бактерии. Однако очистка духовки может повредить материалы внутри вашего прибора и разъесть покрытие на стекле. После этого все устройство станет более уязвимым для появления новых пятен. Также средство делает металлические детали более подверженными коррозии. Кроме того, хотя отбеливатель обладает способностью убивать бактерии, он плохо очищает поверхности. Распыление его на духовку или в ней не удалит грязь, жир или пыль.

Аммиак может справиться с поверхностными пятнами, но это еще одно едкое химическое вещество. Его просто лучше держать подальше от зон приготовления пищи, чтобы случайно не попал в продукты.

И особенно важно не использовать отбеливатели и аммиак вместе, поскольку смешивание этих химикатов создает токсичные газы, которые называются хлораминами. Как и отбеливатель, аммиак едок и может вызвать проблемы с дыханием. Эти продукты могут разъедать кожу, глаза и слизистую носа, горла, рта и легких. Вдыхание таких паров может вызвать проблемы с дыханием, а использование их для чистки духовки может оставить внутри химические остатки, способные испачкать вашу пищу.

Как правильно чистить духовку

На самом деле следует чистить духовку натуральными, безопасными для пищевых продуктов средствами. Хорошо подойдут обычные сода и уксус. Смесь из 3 частей воды и 8 частей соды поможет устранить жир и остатки пищи внутри духовки. Нанесите эту пасту на внутреннюю часть устройства с помощью ткани или губки и оставьте на 20 минут. Пока пищевая сода делает свое дело, вы можете обработать стеклянные дверцы уксусом; просто распылите его поверхность и протрите, словно это обычный очиститель для стекла. Через 20 минут с помощью того же уксуса сотрите пасту из пищевой соды.

Вы также можете очистить решетки духовки без токсичных продуктов. Вам понадобится только теплая вода и средство для мытья посуды. Наполните большой поддон или ванную мыльным раствором и оставьте решетки духовки замачиваться не менее двух часов. После этого очистите предмет жесткой щеткой. Используйте стальную мочалку, но помните, что решетки – единственное место, где можно использовать этот абразивный инструмент. В целом он слишком груб и может поцарапать покрытие прибора.

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