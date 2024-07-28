Как избавиться от ржавчины внутри посудомойки: простой способ

Посудомойка требует регулярного мытья и очистки. В приборе могут скапливаться грязь и бактерии, что приводит к появлению неприятного запаха. Еще одна потенциально опасная угроза возникает, когда на внутренней части образуется ржавчина.

Ржавчина может сократить срок службы посудомойки из-за засорения некоторых компонентов устройства. Эксперты рассказали, как избавиться от ржавчины внутри посудомойки.

Эффективное средство

Регулярная очистка внутренней части посудомоечной машины поможет предотвратить образование ржавчины. Один из самых простых способов заключается в использовании лимонной кислоты. Она безопасна для обработки пластика или металла.

Лимонная кислота действует на оксид железа, который является щелочным. Когда вы сочетаете щелочь с кислотой, это создает реакцию нейтрализации, позволяющую удалить ржавчину.

Пошаговая инструкция

Предлагаем самый простой вариант использования. Насыпьте лимонную кислоту в контейнер для моющего средства и закройте отсек.

Затем включите обычный цикл прибора. При выполнении этого шага вы можете иметь посуду в машине, если она не содержит серебристой или золотой отделки или рельефного рисунка. Повторяйте этот процесс, пока не удалите всю ржавчину из внутренней части машины.

Запустите последний цикл с обычным моющим средством в дозаторе.

Если внутренняя часть посудомоечной машины из нержавеющей стали, вы можете рассмотреть возможность использования жидкой лимонной кислоты вместо кристаллов. Есть небольшой шанс, что кристаллы могут повредить сталь.

Как предотвратить образование ржавчины

Когда минералы в составе жесткой воды вступают в контакт с влажным металлом, со временем может образовываться ржавчина. Посудомоечные машины имеют внутреннее защитное покрытие, предназначенное для защиты от минералов в жесткой воде. Однако это покрытие со временем стирается. Пятна ржавчины могут появиться на любой стали внутри прибора, включая нагревательные элементы, внутренние панели и т.д.

Один из лучших способов избежать этой проблемы – слегка открыть дверцу посудомоечной машины сразу после завершения.

Не используйте соль в посудомоечной машине. Смешивание соли, воды и стали ускорит образование ржавчины. Смойте излишки соли из посуды, прежде чем класть ее внутрь прибора. Если у вас жесткая вода, установка смягчения может помочь предотвратить образование ржавчины.

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