Чем нужно обработать сад осенью и как защитить растения от вредителей

Осень – насыщенный период для опытных садоводов, ведь нужно успеть подготовить деревья и кустарники к зиме. От этого будет зависеть урожай в следующем сезоне.

Качественно обрезанные деревья, лишенные сухих и пораженных вредителями ветвей, лучше переносят даже морозные бесснежные зимы. При этом весной у них раньше начинается вегетативный сезон. OBOZ.UA рассказывает, чем обработать сад осенью, чтобы защитить от вредителей.

Что нужно сделать в саду осенью

Осенний уход за садом начинается сразу после сбора урожая и продолжается до конца ноября.

Обработка и уход включают:

обрезку, в том числе санитарную, формовочную и прореживающую;

обработку дупелом раствором железного купороса для обеззараживания;

обработку стволов и очищение их от наростов;

дезинфекцию и лечение ран на стволах

Также следует убрать все остатки: ветки, падалицу, листья, остатки коры, лишайники и мох.

При перекапывании приствольных кругов деревьев и междурядий кустарников специалисты советуют вносить фосфорно-калийные удобрения. Саженцы и почву под ними следует обработать фунгицидами и инсектицидами.

Чем отделать сад осенью

Если оставить плодово-ягодные деревья и кустарники без подкормки и защиты, возрастает риск вспышки инфекций и вредителей в растительных остатках и почве.

После того, как деревья и кустарники сбросили листву, их желательно обработать пестицидами. Многие опасаются использования ядохимикатов, однако в этот период они наименее вредны. Лучше обработать сад перед зимой, когда растения готовятся к длительному периоду покоя, а не ждать весны.

Для саженцев можно приобрести эффективный инсектофунгицид системно-контактного действия. Эти преператы уничтожают ряд вредителей на плодово-ягодных культурах. Они помогут избавиться от ряда опасных насекомых и их личинок: тли, клещей, щитовки, медяницы, листовки, моли, плодожорки.

Полезным инсектофунгицидом будет и для профилактики грибковых болезней. Защита включает двукратную обработку саженцев по веткам со всех сторон и обеззараживанию приствольных кругов в радиусе 3-4 метров под деревьями.

Гербицидные свойства помогут избавиться от злобных сорняков (сурепки, мокрицы), мхов и лишайников.

Для профилактики будут полезны следующие растворы:

бордоская жидкость (3%);

медный купорос (5%);

железный купорос (7%);

перманганат калия (2%).

Любая осенняя обработка сада от вредителей и болезней производится в сухую и безветренную погоду, при температуре не ниже +5°C. Можно также весной провести подобную оброку.

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