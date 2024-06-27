Чем нужно обязательно подкормить баклажаны в жарком июле: советы огородников

Свежий баклажан – отличный овощ, который несложно вырастить своими руками на огороде. Но, чтобы дать действительно хороший урожай, эта культура нуждается в своевременной подкормке.

Опытные огородники утверждают, что в жаркую и солнечную погоду баклажаны растут лучше, но при этом нуждаются и в большем количестве пищи. Издание "Сам себе агроном" рассказывает, как правильно подкармливать баклажаны летом.

Оптимальной для этого растения является температура выше +23-25 градусов. Ночью при этом должно быть выше +15. Тогда плоды будут интенсивно созревать и наливаться. Чтобы они приобретали наилучший вкус, кусты нужно подкармливать.

Баклажан относится к тем культурам, которые нуждаются в азотных удобрениях на протяжении всего жизненного цикла. Но в период плодоношения их нужно комбинировать с фосфорно-калиевыми.

Для подкормки овоща можно самостоятельно изготовить настой из сорняков. Собрав сорняки с огорода, сложите их в ведро и залейте водой. Оставьте смесь настаиваться, пока она не начнет бродить. Когда процесс пойдет, удобрение готово. Используйте литр настоя на 10 литров чистой воды и подливайте такой смесью баклажаны раз в 14 дней.

Также стоит поливать баклажаны древесной золой под корень. Размешайте один стакан золы в 10 литрах воды и дайте настояться сутки. Периодически вносите средство вместе с поливом.

Если вы пользуетесь готовыми минеральными удобрениями, выбирайте калийно-фосфорные смеси. Разведите одну столовую ложку выбранного средства в стакане горячей воды и вылейте в 10 литров чистой воды. Такую смесь вносят под корень по 1 литру на растение.

И не забывайте своевременно снимать урожай. Это позволяет увеличить количество плодов, которые можно получить с одного куста. Первые баклажаны следует собирать даже раньше, чем они полностью созреют. Это ускорит созревание другой завязи.

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