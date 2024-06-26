Когда нужно копать картошку и как правильно хранить, чтобы пролежала всю зиму
Уже зреет молодой картофель, и огородники готовятся к самому активному периоду в году – сбору урожая. Время уборки картофеля зависит от сорта и погодных условий. Традиционно начинают собирать урожай в конце лета и в начале осени, а ранние сорта можно выкапывать уже в середине августа.
Чтобы картофель пролежал всю зиму, важно помнить о важных правилах хранения. Когда нужно выкапывать клубни и правильно хранить урожай – читайте в материале OBOZ.UA.
Когда копать картошку
Период созревания клубней различается в зависимости от сорта. Обычно начинать убирать урожай можно через 2,5-4 месяца после посадки.
Есть несколько признаков, по которым можно определить, что пора выкапывать картофель:
- листья желтеют и увядают – так растения показывают, что начинают тратить энергию на формирование клубней;
- картофель "ложится" на грядку;
- листья начинают высыхать.
Можно предварительно выкопать несколько кустов, чтобы выяснить, сформировались ли достаточно большие клубни.
Как собирать урожай картофеля
Собирать урожай нужно только в сухую погоду. Если земля влажная, картофель может начать покрываться плесенью и загнивать при хранении.
Для выкапывания используйте лопату, углубляя ее на глубину около 15 см. Следует выбирать из грядки даже самые маленькие картофелины, чтобы они не перегнивали в почве.
Обязательно очистите картофель от земли – щеткой или просто руками. Далее следует просушить урожай на свежем воздухе, чтобы предотвращать заплесневение.
Как хранить картофель
- Чтобы картофель пролежал всю зиму и не потерял полезных свойств, следует позаботиться о хранении в оптимальных условиях.
- Спрячьте урожай в темное прохладное место, где средняя температура составляет от +2°С до +4°С.
- Доступ к свету будет способствовать прорастанию картофеля.
- Место хранения должно быть сухим. Влага влечет загнивание и появление плесени.
- Картофель не следует класть рядом с культурами, выделяющими этилен (например, яблоки и бананы). Это вещество приводит к быстрому прорастанию.
- Если клубни все-таки проросли, удалите побеги. Соланин, содержащийся в ростках, токсичен.
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