Когда нужно копать картошку и как правильно хранить, чтобы пролежала всю зиму

Уже зреет молодой картофель, и огородники готовятся к самому активному периоду в году – сбору урожая. Время уборки картофеля зависит от сорта и погодных условий. Традиционно начинают собирать урожай в конце лета и в начале осени, а ранние сорта можно выкапывать уже в середине августа.

Чтобы картофель пролежал всю зиму, важно помнить о важных правилах хранения. Когда нужно выкапывать клубни и правильно хранить урожай – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда копать картошку

Период созревания клубней различается в зависимости от сорта. Обычно начинать убирать урожай можно через 2,5-4 месяца после посадки.

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что пора выкапывать картофель:

листья желтеют и увядают – так растения показывают, что начинают тратить энергию на формирование клубней;

картофель "ложится" на грядку;

листья начинают высыхать.

Можно предварительно выкопать несколько кустов, чтобы выяснить, сформировались ли достаточно большие клубни.

Как собирать урожай картофеля

Собирать урожай нужно только в сухую погоду. Если земля влажная, картофель может начать покрываться плесенью и загнивать при хранении.

Для выкапывания используйте лопату, углубляя ее на глубину около 15 см. Следует выбирать из грядки даже самые маленькие картофелины, чтобы они не перегнивали в почве.

Обязательно очистите картофель от земли – щеткой или просто руками. Далее следует просушить урожай на свежем воздухе, чтобы предотвращать заплесневение.

Как хранить картофель

Чтобы картофель пролежал всю зиму и не потерял полезных свойств, следует позаботиться о хранении в оптимальных условиях.

Спрячьте урожай в темное прохладное место, где средняя температура составляет от +2°С до +4°С.

Доступ к свету будет способствовать прорастанию картофеля.

Место хранения должно быть сухим. Влага влечет загнивание и появление плесени.

Картофель не следует класть рядом с культурами, выделяющими этилен (например, яблоки и бананы). Это вещество приводит к быстрому прорастанию.

Если клубни все-таки проросли, удалите побеги. Соланин, содержащийся в ростках, токсичен.

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