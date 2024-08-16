Чем осенью нужно обязательно обработать деревья в саду: советы специалистов
Деревья следует обязательно подготовить к зимним морозам. Если вовремя внести подкормки и сделать правильную обрезку, садовые деревья легко перенесут даже суровые и бесснежные зимы. При этом весной они будут быстрее пробуждаться и начинать цвести.
Обработку следует проводить после последнего сбора урожая. OBOZ.UA рассказывает, чем и как нужно обработать садовые деревья осенью.
Что нужно сделать с деревьями осенью
Осенний уход включает в себя ряд мероприятий, в частности:
- обработку от вредителей и болезней;
- санитарную, формовочную или прореживающую обрезку;
- очистку стволов от отросшихся наростов и коры;
- обеззараживание дупел, например раствором железного купороса;
- дезинфекцию, обработку и лечение ран;
- уборку веток, падалицы, листьев, остатков коры, лишайников, мхов;
- перекапывание приствольных кругов деревьев и междурядий кустарников;
- внесение фосфорно-калийных удобрений.
Как обработать садовые деревья осенью
Плодово-ягодные деревья, в частности яблони, груши, черешни, сливы, персики, а также кустарники – виноград, крыжовник, смородину, малину осенью следует обработать специальными составами от вредителей и болезней. Это поможет в следующем сезоне получить щедрые урожаи. Если же растения оставить без защиты, то возрастает риск вспышки инфекций и вредителей.
В растительных остатках и почве может возникнуть вспышка инфекций и вредителей, особенно с приходом тепла, поэтому обработку следует провести перед зимовкой.
Садоводы советуют обработать сбросившие листья деревья пестицидами. В этот период они менее опасны для окружающей среды, в отличие от весенних обработок.
Выбор средств зависит от вида вредителей и инфекций, поражающих сад. Можно приобрести эффективный инсектофунгицид системно-контактного действия.
Применение этих препаратов помогает очистить садовые деревья от опасных насекомых и их личинок. Тли, клещи, щитовки, медяницы, листовки, моли, плодожорки могут уничтожить урожай и повредить деревья. Инсектофунгициды также уничтожают возбудителей грибковых заболеваний.
Нужно провести качественную обработку саженцев по веткам со всех сторон – это можно делать дважды. Также следует произвести обеззараживание приствольных кругов в радиусе 3-4 метров под деревьями.
Для профилактики и лечения грибковых болезней, кроме пестицидов, рекомендуют использовать следующие растворы:
- бордосская смесь (3%);
- медный купорос (5%);
- железный купорос (7%);
- перманганат калия (2%);
- поваренная соль (5%).
Проводить обработку следует в сухую и безветренную погоду, при этом температура должна быть не ниже +5°C.
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