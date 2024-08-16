Чем осенью нужно обязательно обработать деревья в саду: советы специалистов

Деревья следует обязательно подготовить к зимним морозам. Если вовремя внести подкормки и сделать правильную обрезку, садовые деревья легко перенесут даже суровые и бесснежные зимы. При этом весной они будут быстрее пробуждаться и начинать цвести.

Обработку следует проводить после последнего сбора урожая. OBOZ.UA рассказывает, чем и как нужно обработать садовые деревья осенью.

Что нужно сделать с деревьями осенью

Осенний уход включает в себя ряд мероприятий, в частности:

обработку от вредителей и болезней;

санитарную, формовочную или прореживающую обрезку;

очистку стволов от отросшихся наростов и коры;

обеззараживание дупел, например раствором железного купороса;

дезинфекцию, обработку и лечение ран;

уборку веток, падалицы, листьев, остатков коры, лишайников, мхов;

перекапывание приствольных кругов деревьев и междурядий кустарников;

внесение фосфорно-калийных удобрений.

Как обработать садовые деревья осенью

Плодово-ягодные деревья, в частности яблони, груши, черешни, сливы, персики, а также кустарники – виноград, крыжовник, смородину, малину осенью следует обработать специальными составами от вредителей и болезней. Это поможет в следующем сезоне получить щедрые урожаи. Если же растения оставить без защиты, то возрастает риск вспышки инфекций и вредителей.

В растительных остатках и почве может возникнуть вспышка инфекций и вредителей, особенно с приходом тепла, поэтому обработку следует провести перед зимовкой.

Садоводы советуют обработать сбросившие листья деревья пестицидами. В этот период они менее опасны для окружающей среды, в отличие от весенних обработок.

Выбор средств зависит от вида вредителей и инфекций, поражающих сад. Можно приобрести эффективный инсектофунгицид системно-контактного действия.

Применение этих препаратов помогает очистить садовые деревья от опасных насекомых и их личинок. Тли, клещи, щитовки, медяницы, листовки, моли, плодожорки могут уничтожить урожай и повредить деревья. Инсектофунгициды также уничтожают возбудителей грибковых заболеваний.

Нужно провести качественную обработку саженцев по веткам со всех сторон – это можно делать дважды. Также следует произвести обеззараживание приствольных кругов в радиусе 3-4 метров под деревьями.

Для профилактики и лечения грибковых болезней, кроме пестицидов, рекомендуют использовать следующие растворы:

бордосская смесь (3%);

медный купорос (5%);

железный купорос (7%);

перманганат калия (2%);

поваренная соль (5%).

Проводить обработку следует в сухую и безветренную погоду, при этом температура должна быть не ниже +5°C.

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