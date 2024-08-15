Важно не опоздать: какие работы на огороде нужно обязательно сделать в сентябре

Месяц сентябрь – горячая для огородников пора. Приходит время собирать урожай овощей и отправлять его на хранение. А значит, стоит иметь под рукой список всех дел, чтобы не суетиться и ничего не пропустить.

Издание "Сам себе агроном" составило именно такой список. Он поможет приготовиться ко всем видам огородных работ в сентябре и выполнить их правильно. Тогда вы точно обеспечите полноценную сохранность своему урожаю. А также засеете все культуры, которые можно выращивать как озимые или до холодов.

Картофель

Выкопанный картофель хорошо просушите и посортируйте. Тот, что пойдет в пищу, отправляйте в темный погреб. А семенной наоборот – разложите на свету, чтобы он позеленел. Это придаст ему выносливость и сохранит от болезней и вредителей. Не забудьте также разложить семена разных сортов по отдельности.

Лук

В сентябре приходит время собирать семенной лук. Делают это, когда ровно половина листьев поляжет – не больше. Если опоздать со сбором и дождаться, например, дождей, сеянка начнет расти, а это плохо скажется на хранении.

После выкапывания лук складывают на грядке или под навесом, если влажная погода, на просушку. У высохших плодов отрезают листья на 3-4 см выше шейки. Луковицы сортируют и все качественные отправляют на хранение в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Чеснок

Сушить выкопанный чеснок нужно только под навесом. Он не выносит прямых солнечных лучей. В таких условиях зубчики приобретают неприятный острый вкус.

Овощные культуры

Помидоры, перцы, баклажаны, тыквы и т.д., которые продолжают зреть на грядках, нуждаются в поливе и подкормке. Внесение удобрений прекращают за четыре недели до предполагаемых похолоданий и сбора урожая.

Если в сентябре произойдут заморозки, то все плоды необходимо сразу собрать. Их сортируют на зрелые и зеленые, крупные и мелкие. Мелкие и недозрелые плоды нужно на три минуты опустить в подсоленный кипяток, а затем уложить слоями и пересыпать тертым чесноком. Сверху обработанные таким образом овощи поливают растительным маслом и придавливают прессом. Хранят при комнатной температуре 1-2 недели до полной готовности.

Бобовые

Бобовые культуры в сентябре как раз поспевают. Фасоль, горох, сою и т.п., лущат и кладут на хранение. Чтобы избежать заражения семян зерновкой, нужно обеспечить урожаю прохладу ниже 10 градусов. В таких условиях яйца вредителя не вылупляются.

Капуста

Уделите внимание всем видам капусты – белокочанной, цветной, брокколи, кольраби, савойской. Своевременно срежьте готовые к уборке головки. В сентябре хорошо набирает вес средне- и позднеспелая белокочанная капуста. Ее нужно регулярно подливать. Если делать резкие перепады в увлажнении, она может растрескаться, и это плохо повлияет на ее сохранность.

Корнеплоды

В сентябре продолжают созревать репа, брюква, редька и т.д. Их нужно поливать и защищать от вредителей. Для последнего подойдет посыпание растений золой. Его нужно проводить рано утром.

Зелень и редис

Листовые овощи и редис прекрасно дают урожай в сентябре. Поэтому их можно насеять, чтобы до заморозков иметь свежий шпинат, салат и редис. Но важно защищать посевы от ночных холодов.

Приготовление органических удобрений

В сентябре приходит время заготавливать органику для будущего года. Скошенные или срезанные растения просушивают и укладывают в компостную кучу. При этом свежие и сухие остатки должны чередоваться между собой слоями. Хорошим средством будет добавление в компост свежего навоза или птичьего помета. Это стимулирует быстрый рост микроорганизмов и червей, перерабатывающих органику. Сформированную кучу нужно хорошо полить водой и постоянно поддерживать во влажном состоянии. На зиму ее следует накрыть сеном, соломой или сухими листьями. Так процессы гниения в ней продолжатся и в зимние месяцы и к следующему сезону она хорошо созреет.

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