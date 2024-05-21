Чем отчистить чугунные решетки на газовой плите: доступные советы

Чугунная решетка на плите – это удобное и практичное решение, ведь она тяжелая и обеспечивает надежность использования прибора. Но при этом принимает на себя все брызги и пролитые блюда, а вот чистить ее нужно достаточно аккуратно, чтобы не повредить.

Эксперты говорят, что при правильном подходе ваша решётка прослужит вам долго. OBOZ.UA узнал, как они советуют чистить чугунные детали плиты.

Чем нельзя чистить чугун

Чугун – достаточно чувствительный к агрессивным методам чистки сплав. Поэтому в уходе за изделиями из него важно избегать некоторых средств:

абразивов, включая жесткие щетки;

кислот, в частности уксуса;

хлора и других агрессивных отбеливателей и дезинфекторов;

чрезмерно горячей воды.

Кроме того, чугун ржавеет, поэтому его нельзя долго держать в воде. Из-за этого изделия из этого сплава не рекомендуется замачивать дольше, чем на 10 минут или очищать в посудомоечной машине.

Как правильно чистить чугун

Для очистки чугунной решетки необходимо выбирать правильные инструменты. Это должна быть мягкая щетка или губка и самая мягкая из возможных металлическая проволочная губка, если на металле есть следы ржавчины.

Начните с того, что охладите решетки, которые вы собираетесь чистить. Далее наполните мойку или какую-нибудь емкость соответствующего размера теплой водой и добавьте в нее несколько капель средства для мытья посуды. Положите решетку в этот раствор и оставьте так на 5-10 минут – не больше.

Когда грязь немного отмокнет, обработайте решетку щеткой или губкой. Избегайте использования абразивных чистящих средств и металлических мочалок, которые могут повредить чугун. Напоследок промойте предмет и высушите его полотенцем. Не разрешайте решетке высыхать на воздухе, так как попадание воды на поверхность чугуна может привести к появлению ржавчины.

Если на чугунных решетках все же появилась ржавчина, используйте мягкую металлическую мочалку, чтобы убрать ее. Но выбирайте тончайшую из возможных, чтобы соскребать ржавчину, не повреждая сам металл.

Как защитить решетку от загрязнений

Чтобы защитить чугунную решетку от налипания грязи, ее можно прокалить с маслом в духовке. Для этого обработайте всю поверхность предмета тонким слоем рафинированного растительного жира и уложите его в духовку, разогретую до 170-200 градусов на 30-60 минут. Это покроет решетку защитным слоем.

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