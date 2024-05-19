Как отчистить раковину из нержавейки без химии: лучшие способы

Когда нужно решить, раковину из какого материала поставить на кухне, лучшего выбора, чем нержавейка не найти. Она выглядит эффектно, устойчива к коррозии и легка в уходе.

Однако эксперты не советуют чистить такие раковины абразивными средствами, чтобы не оставить на поверхности царапины. OBOZ.UA рассказывает, как сделать это без применения бытовой химии – с помощью натуральных средств.

Пищевая сода

Если пятна на мойке нуждаются в чистке абразивом, используйте в таком случае пищевую соду. Она достаточно мягкая, чтобы отчистить стальную поверхность, не поцарапав ее. Смешайте пищевую соду и воду, чтобы получилась паста. Нанесите ее на поверхность раковины из нержавеющей стали и осторожно потрите мягкой губкой или тканью из микрофибры. Сильно при этом не давите. Также можно оставить эту пасту минут на 10-15, чтобы она размягчила пятно.

Уксус

Это средство особенно понравится тем, у кого из крана течет жесткая вода – образующиеся из-за этого пятна извести, очень заметные на стальной поверхности. Чтобы избавиться от них, смешайте равные части фильтрованной воды и белого уксуса, распылите раствор на поверхность раковины и оставьте на 5-10 минут. За это время уксус разъест известь. Все, что останется, это протереть обработанное место влажной тканью, чтобы удалить загрязнение и восстановить блеск.

Лимон и соль

Чтобы избавиться от известкового налета на стальной раковине, разрежьте пополам лимон и посыпьте солью срез. Лучше брать соль экстра – за счет сферической формы кристаллов она не будет царапать поверхность. Этим срезом легонько потрите загрязненные места. Кислотность лимона помогает растворять грязь, а соль обеспечивает эффективную очистку. Напоследок промойте раковину и протрите ее досуха мягкой тканью.

Газированная вода

Газированные напитки отлично отчищают стальные поверхности. Просто наберите нужное количество жидкости в пульверизатор, опрыскайте ею поверхность, а затем промойте. Кислоты в составе напитка разрушат известь и другие загрязнители, а пузырьки углекислого газа усилят их действие. Но берите для такой чистки напитки без сахара – они не оставят липкий налет, даже если вы не очень хорошо смоете жидкость.

Спирт

Для чистки нержавейки приготовьте раствор из медицинского или изопропилового спирта и воды в равных частях. Из пульверизатора обработайте поверхность, которую хотите почистить, оставьте раствор на несколько минут, а затем потрите раковину салфеткой из микрофибры. Это средство не только растворяет жир, но и дезинфицирует раковину.

Средство для посуды

Еще один простой метод очистить мойку из нержавеющей стали, это промыть ее после использования тем же средством, которым вы моете посуду. Можно даже использовать пену, которая останется на губке. Она хорошо справится со всеми типичными для раковин загрязнениями и не оставит царапин, если вы не будете тереть поверхность шероховатой стороной губки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о худших режимах стиральной машины, которые только портят одежду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.