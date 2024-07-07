Чем отчистить известковый налет в душе: суперспособ

Известковый налет, образующийся из растворенных в воде минеральных солей, со временем начинает оказывать влияние на эффективность душевой насадки. Отложения накапливаются в форсунках и вода проходит через них все хуже и обычная уборка не помогает.

Значит ли это, что рано или поздно придется менять насадку, а то и весь душ из-за известкового налета? Эксперты утверждают, что нет. OBOZ.UA рассказывает о гениальном способе отчистить ее до состояния новой.

Все, что вам пригодится для чистки, это достаточное количество белого уксуса. Он эффективно разрушает известковые отложения и дезинфицирует предметы.

Начните с того, что снимите насадку, открутив ее от шланга или трубы, и положите в прочный пакет с застежкой. Налейте в пакет столько уксуса, чтобы он полностью покрывал предмет, закройте застежку и подвесьте пакет. Насадка должна провести погруженной в уксус не менее часа. А еще лучше всю ночь.

После замачивания извлеките насадку для душа из пакета, сполосните от остатков уксуса, при необходимости потрите мягкой щеткой, чтобы снять весь налет, а затем обрызгайте ее дезинфектором, чтобы убить оставшиеся бактерии. Напоследок прикрепите предмет на место и откройте горячую воду, чтобы хорошо промыть его изнутри. Через несколько минут душ будет готов к полноценной работе.

Следует иметь в виду, что уксус может оставлять специфический запах на насадке. Если вы желаете этого избежать, попробуйте почистить налет лимонной кислотой. Это еще одно эффективное и дешевое решение.

Использовать лимонную кислоту можно в виде водного раствора. В таком случае растворите пакетик пищевой кислоты в литре воды и замачивайте насадку в полученной жидкости. А можно залить предмет лимонным соком. Процедура чистки при этом будет аналогична той, что и с применением уксуса.

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