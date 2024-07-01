Как почистить электрочайник от накипи: самый простой способ

Электрический чайник делает кипячение воды для напитков и других бытовых нужд максимально простой задачей. Но, чтобы он хорошо справлялся со своими обязанностями, ему необходима регулярная чистка, ведь в процессе работы в нем накапливаются минеральные соли из воды, которые собираются в слой накипи.

Если вы видите белую или желтоватую, подобную мелу пленку внутри чайника, вероятно, пора почистить его от накипи. OBOZ.UA рассказывает, как сделать это быстро и легко. Всего за 30 минут ваш чайник будет выглядеть блестяще.

Наполните чайник водой и уксусом

Чтобы приготовить раствор для удаления накипи, заполните половину чайника водой и белым уксусом в соотношении 1:1. При этом лучше использовать дистиллированную воду, которая сама по себе не содержит минералов.

Включите чайник и доведите этот раствор до кипения. Оставьте горячее средство внутри примерно на 10 минут, чтобы оно как следует подействовало.

Очистите внутреннюю часть чайника

Слейте раствор и убедитесь, что чайник достаточно остыл и чистить его безопасно. Обычно такое кипячение убирает все основные отложения. Но если внутри остались следы извести, сотрите их мягкой влажной губкой и небольшим количеством пищевой соды. Промойте чайник.

Очистка фильтра (дополнительно)

Если ваш электрический чайник оснащен фильтром для воды или картриджем фильтра для воды, следуйте инструкциям производителя по его очистке. Большинство рекомендуют опустить его под воду и протереть тканью или замочить в смеси воды и уксуса на несколько минут.

Прополощите чайник

Чтобы вода в устройстве не имела привкуса уксуса после чистки, прополощите его методом дополнительного кипячения. Для этого наполните резервуар водой и доведите ее до кипения. После этого жидкость слейте. Если запах уксуса остался, повторяйте процедуру, пока он не исчезнет.

Очистите чайник снаружи

После того, как вы очистили резервуар, позаботьтесь о внешней части чайника. Протрите его мягкой губкой с несколькими каплями средства для посуды. На этом этапе следует удалить любые засохшие пятна от воды и другую грязь. Вы также можете использовать влажную губку и сухую пищевую соду, чтобы аккуратно удалить стойкие пятна. Напоследок обязательно протрите прибор досуха.

Дополнительные методы

Если у вас нет под рукой белого уксуса, вы можете почистить чайник лимонной кислотой. К примеру, наполните устройство водой и влейте в нее 2-3 столовые ложки лимонного сока. Вместо него можно всыпать 2 столовые ложки пищевой лимонной кислоты. Вскипятите раствор и продолжайте очистку, как описано выше.

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