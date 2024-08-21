Чем отчистить решетки для плиты от устаревшего жира и грязи: 8 чудоспособов

Отмыть решетки для плиты от жира и пригоревшей пищи – задача со звездочкой. Накопление грязи может снизить эффективность прибора и стать причиной пожара.

Эксперты говорят, что понадобятся простые и доступные средства. Издание House Digest опубликовало самые эффективные способы отчистки решетки.

Способ 1

Химический состав аммиака позволяет ему буквально прорезать оставшийся на остатках жир.

Просто поместите каждую грязную решетку плиты в отдельный пластиковый пакет на защелке. Налейте от ¼ до ½ стакана нашатырного спирта в пакеты и плотно закройте. Оставьте пакеты на ночь, а утром промойте их теплой водой. Важно отметить, что этот метод особенно хорошо работает с чугунными решетками.

"Нашатырный спирт является основным и средством для чистки пригоревшего жира. Он обычно удаляет относительно более кислые атомы водорода из жира и делает их "отрицательно заряженными" и более растворимыми в воде", – рассказал химик Метин Карайилан из университета Case Western Reserve.

Способ 2

Поверхностно-активные вещества, имеющиеся в молекулах моющего средства, быстро расщепляют жир и отделяют его от поверхности решеток. Сначала снимите решетки с плиты и замочите в теплой воде мыльным средством примерно на 15-20 минут. Это должно помочь избавиться от устойчивой грязи.

Способ 3

Совместив воду и пищевую соду, вы можете создать смесь, которая поможет придать решеткам приятный блеск. Лайфхак работает, поскольку щелочная основа пищевой соды помогает расщеплять жирные кислоты, эффективно нейтрализуя их и облегчая удаление. Кроме того, пищевая сода также может действовать как мягкий абразив.

Для этого метода специалисты предлагают использовать 1 часть воды и 3 части соды. Затем покройте решетки пастой и дайте им постоять от 15 до 30 минут. Тщательно почистите их, чтобы избавиться от стойкой грязи, которая все еще может оставаться на поверхности.

Способ 4

Снимите решетки с плиты, протрите их водой с мылом, чтобы удалить пригоревшие частицы и грязь. Далее эксперты предлагают положить их в нижнюю полку посудомойки. После завершения цикла дайте решеткам полностью высохнуть, прежде чем снова поставить их на плиту. Однако прежде чем попробовать этот метод, важно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации плиты, чтобы определить, можно ли мыть решетки в посудомоечной машине.

Способ 5

Обезжирители содержат поверхностно-активные вещества или растворители, расщепляющие жирные кислоты. Они отличаются от мыла и универсальных моющих средств специально разработанными для борьбы с органическими загрязнениями, такими как жир и масло, поэтому их раствор является более щелочным и абразивным.

Снимите решетки и сбрызните их раствором для обезжиривания. Подождите примерно 15 минут, прежде чем вытереть их, смыть и дать высохнуть.

Способ 6

Возможно, уксус имеет не самый приятный запах, но это не значит, что вы должны списывать его со счетов. Уксусная кислота поможет расщепить жирные кислоты, облегчая их вымывание. Однако эту жидкость лучше использовать для слабо загрязненных решеток. Использование кислоты для расщепления другой кислоты не является самым эффективным методом – вместо этого вам нужно использовать щелочь, например аммиак или пищевую соду.

Приготовьте раствор с равными частями горячей воды и уксуса, затем налейте его в пульверизатор. Распылите раствор на все решетки плиты, подождите около 30 минут и тщательно смойте водой.

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