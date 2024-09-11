Чем подкормить розы для пышного цветения: правила осеннего ухода
Розы – капризные цветы. Осенью сад должен отдохнуть и набраться сил до нового сезона, однако за розами в этот период требуется особый уход.
Оптимальными будут подкормки в конце августа и начале октября. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения подойдут для роз в осенний период.
Чем нельзя подкармливать розы осенью
Лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения, которые помогают растениям перезимовать, а также улучшают процесс вызревания древесины.
А вот азотные удобрения использовать не стоит, ведь такие подкормки стимулируют рост зеленой массы, что совсем не нужно осенью.
Как подкармливать розы
Можно выбрать водорастворимые удобрения и вносить их с водой под корень или опрыскивать листья. Если вы выбираете сухие удобрения, то гранулы следует рассыпать по земле вокруг куста.
Опытные садоводы также советуют эффективный способ внесения подкормок.
- Следует отступить от стебля 15 см и осторожно сделать кольцевую борозду вокруг розы. Действовать нужно очень осмотрительно, чтобы не повредить корни.
- Далее нужно заполнить бороздну смесью из удобрений и чернозема, чтобы растение получало все необходимые вещества постепенно.
Для внекорневой подкормки нужно 50 г суперфосфата растворить в 1 л горячей воды, после чего добавить еще 10 л воды и обильно опрыскать листья. Делать это нужно в пасмурную погоду или вечером.
Качественным удобрением будет и древесная зола, 200 г которой нужно растворить в 10 л воды и настаивать 4 часа.
Опрыскивание в период активного солнца может стать причиной ожогов листьев, а обработка слишком поздно вечером спровоцирует развитие грибковых спор, поскольку влага не успеет испариться.
Можно попробовать готовые комплексные удобрения, которые бывают редкими и гранулированными. В 10 л воды нужно развести 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата.
Перепревший компост следует разложить вокруг куста, не присыпая землей. Компост будет медленно разлагаться, высвобождая полезные вещества. Он также станет эффективной мульчей для дополнительной защиты от морозов. На 1 кв.м достаточно 4 кг компоста.
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