Чем подкормить розы для пышного цветения: правила осеннего ухода

Розы – капризные цветы. Осенью сад должен отдохнуть и набраться сил до нового сезона, однако за розами в этот период требуется особый уход.

Оптимальными будут подкормки в конце августа и начале октября. OBOZ.UA рассказывает, какие удобрения подойдут для роз в осенний период.

Чем нельзя подкармливать розы осенью

Лучше всего использовать фосфорно-калийные удобрения, которые помогают растениям перезимовать, а также улучшают процесс вызревания древесины.

А вот азотные удобрения использовать не стоит, ведь такие подкормки стимулируют рост зеленой массы, что совсем не нужно осенью.

Как подкармливать розы

Можно выбрать водорастворимые удобрения и вносить их с водой под корень или опрыскивать листья. Если вы выбираете сухие удобрения, то гранулы следует рассыпать по земле вокруг куста.

Опытные садоводы также советуют эффективный способ внесения подкормок.

Следует отступить от стебля 15 см и осторожно сделать кольцевую борозду вокруг розы. Действовать нужно очень осмотрительно, чтобы не повредить корни.

Далее нужно заполнить бороздну смесью из удобрений и чернозема, чтобы растение получало все необходимые вещества постепенно.

Для внекорневой подкормки нужно 50 г суперфосфата растворить в 1 л горячей воды, после чего добавить еще 10 л воды и обильно опрыскать листья. Делать это нужно в пасмурную погоду или вечером.

Качественным удобрением будет и древесная зола, 200 г которой нужно растворить в 10 л воды и настаивать 4 часа.

Опрыскивание в период активного солнца может стать причиной ожогов листьев, а обработка слишком поздно вечером спровоцирует развитие грибковых спор, поскольку влага не успеет испариться.

Можно попробовать готовые комплексные удобрения, которые бывают редкими и гранулированными. В 10 л воды нужно развести 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата.

Перепревший компост следует разложить вокруг куста, не присыпая землей. Компост будет медленно разлагаться, высвобождая полезные вещества. Он также станет эффективной мульчей для дополнительной защиты от морозов. На 1 кв.м достаточно 4 кг компоста.

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