Чем подкормить свеклу в июле: урожай будет вдвое больше

Свекла – базовый корнеплод, который можно положить в запасы на зиму и готовить с ним множество великолепных блюд. Но чтобы он имел хороший сладковатый вкус и хорошо сохранялся, овощ нуждается в достаточном количестве питательных веществ в период роста.

В июле свекла интенсивно созревает, поэтому без подкормки не обойтись. OBOZ.UA узнавал, чем именно лучше обогащать землю на грядке с корнеплодом.

Из питательных веществ в середине лета свекле больше всего нужен фосфор. Он помогает сформировать мягкие сочные плоды и участвует в усвоении растением всех других элементов. Поэтому в это время овощ следует подпитать суперфосфатом. На один квадратный метр грядки понадобится 50 г вещества, которое нужно будет подсыпать прямо под растения.

Если лето выдалось дождливым, то свекле нужно добавлять немного азота. Чтобы удовлетворить потребность в этом элементе, разведите одну чайную ложку карбамида (мочевины) в пяти литрах воды и используйте этот раствор для полива культуры.

Закрыть потребности растения комплексно поможет нитроаммофоска. На 10 л воды потребуется 30-40 граммов этого вещества. Раствор вносят между рядками свеклы, расходуя 2-3 литра на метр. Сверху такую подкормку нужно дополнительно пролить чистой водой.

Также неплохо будет приготовить комплексное удобрение на основе марганцовки. Добавьте в 10 литров воды 1 г кристаллов вещества, а также по столовой ложке суперфосфата и калимагнезии, чайную ложку карбамида и 0,5 чайной ложки борной кислоты. Этим раствором полейте овощи.

Из подручных средств хорошо сработает на свекле зола, ведь она содержит марганец, бор, калий и другие необходимые растению питательные вещества. Половину стакана сухой золы вносят на погонный метр участка со свеклой и вкапывают в верхний слой земли. После этого грядку нужно полить. Можно также замешать стакан золы в ведре чистой воды и внести эту смесь с регулярным поливом.

От органических удобрений для подкормки свеклы в июле лучше отказаться. Перегной или компост придадут овощу йодистый привкус, плоды сформируются неровно, а в мякоти появятся белые прожилки.

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