Не упустите: что обязательно нужно сделать в июле на огороде и в саду

Июль – это самый разгар огороднического сезона. И немало дел нужно сделать и на огороде, и в саду, и в цветнике.

Не пропустить что-нибудь важное поможет календарь работ на месяц. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Огород

Июль, как правило является очень жарким и засушливым месяцем. Поэтому из-за нехватки осадков нужно часто поливать грядки. Если позволить почве пересохнуть, овощи станут более уязвимыми для вредителей. Но если переусердствовать, появляется риск появления грибковых инфекций. Поэтому вместе с поливом необходимо регулярно осматривать растения на признаки поражения и принимать меры по их лечению.

Картошку в середине лета нужно обрабатывать от колорадского жука, капусту – от бабочек-вредителей, огурцы защищать от паутинного клеща. Если вредители не появились, можно опрыскать насаждения профилактическими дозами защитных веществ.

Кроме того, в июле можно подсевать зелень и листовые овощи, чтобы получить поздние урожаи. Также можно сажать такие корнеплоды, как редис или картофель. Тогда к концу лета у вас будут молодые овощи.

На тех грядках, где уже собран урожай, можно насеять сидераты – горчицу, фацелию, рапс и т.д. Эти растения восстановят плодородие почвы и обогатят ее нужными питательными веществами. Главное срезать их до начала цветения, чтобы они точно не успели дать семена и распространиться по огороду.

Сад

Середина лета – время созревания ранних сортов разных фруктов. Следовательно, они наливаются соком и становятся тяжелыми. Поэтому важно проверить сад и подпереть ветки, которые уродили очень обильно, чтобы они не ломались.

Также на урожай начинают слетаться вредители и птицы. Поэтому самое время позаботиться об установке ловчих поясов и защитных сеток. Проверять содержание ловчих поясов нужно каждый день, потому что насекомые в июле очень активны. А еще можно обработать сад инсектицидами. Но важно учитывать рекомендации – какие из них можно использовать при созревании урожая фруктов.

Некоторые плодовые деревья могут потребовать дополнительной подкормки в июле. Вот как это можно определить:

яблони – если плоды развиваются медленно, разведите в ведре воды 25-30 г сульфата калия и обрызгайте этой смесью кроны;

– если плоды развиваются медленно, разведите в ведре воды 25-30 г сульфата калия и обрызгайте этой смесью кроны; груши – можно обработать крону дерева раствором 20-30 г сульфата калия на ведро воды;

– можно обработать крону дерева раствором 20-30 г сульфата калия на ведро воды; абрикосы, персики нектарины – для опрыскивания этих пород деревьев требуется 50 г сульфата калия на ведро воды.

Обработку следует проводить в умеренно теплый день (до 27 градусов). Погода при этом должна быть пасмурной. Яркое солнце высушит раствор слишком быстро.

Цветник

Июль – идеальное время для высадки двухлетних цветочных культур. Хорошо приживутся турецкая гвоздика, мальва, незабудки, маргаритки и анютины глазки. Их высевают из семян. До наступления холодов они должны хорошо укорениться для зимовки.

За луковичными цветами ухаживают в зависимости от того, что с ними будут делать дальше. Если вы выкапываете луковицы, важно успеть сделать это до середины июля. Но убедитесь, что листья растений опали и засохли. Если же вы оставляете их в земле, прекратите поливать такие растения, ведь это может привести к загниванию луковиц.

В отдельном уходе нуждается розарий. Отцветшие бутоны срезают острым секатором, а кусты и лозы осматривают предмет следов заболеваний и вредителей. Если вы увидели на листьях и стволах белый или рыжий налет, черные маслянистые пятна – это признак, что на розу напал грибок. Лечение следует начинать немедленно.

Ягодник

Июль – месяц, когда созревают малина, ежевика, смородина, крыжовник. После сбора урожая убедитесь, что все кусты здоровы и обработайте те, которые нуждаются в лечении.

Клубника и земляника уже полностью отходят, наступает время ухода и внесения удобрений. Уберите поврежденные и больные листья, срежьте разросшиеся усы. Растения, которым 3-4 года лучше полностью скосить. Но обрезку нужно проводить на следующий день после обильного полива – земля на грядке должна быть влажной. Все срезанное лучше сжечь. Дней через 7-10 клубнику и землянику обрабатывают комплексным удобрением.

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