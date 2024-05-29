Чем смягчить вещи при стирке: уксус и кондиционер не понадобятся

Эксперты по уходу за тканями говорят, что фабричный кондиционер использовать для смягчения не стоит – он со временем делает ткани жестче. Уксус тоже, по их мнению, не лучший выбор, потому что из-за своей высокой кислотности он портит волокна и механизм стиральной машины. Но чем тогда смягчать вещи во время стирки ?

На самом деле, существует одно простое и недорогое средство, которое справится с этой задачей на отлично и никак не повлияет ни на ткани, ни на металлические детали. Как выяснил OBOZ.UA, это кальцинированная сода.

Она справится даже с тем, чтобы вернуть мягкость махровым полотенцам. Сода будет эффективна и при низких температурах, но чем горячее будет вода, тем лучше она подействует. Ее можно добавлять и во время ручной, и во время машинной стирки, а также использовать для замачивания и кипячения.

Более того, кальцинированная сода может полностью заменить стиральное средство, если вам нужно постирать детские вещи. Это нейтральное химическое соединение точно не вызовет у ребенка аллергии или раздражения кожи.

Правильную дозировку кальцинированной соды производители указывают на упаковке. Ни в коем случае его не превышайте. Самый простой способ использования средства, это засыпать соответствующее количество прямо в барабан к вещам. В таком случае сода смягчит воду и сделает порошок или гель более эффективным. Также ее можно добавлять в раствор для замачивания вещей.

А если вам нужно удалить с одежды старые пятна, смешайте в равных частях ваше стиральное средство, кислородный отбеливатель для белых или цветных тканей – в зависимости от потребности и кальцинированную соду. Приблизительно двух столовых ложек такой смеси, разведенных в 5 литрах теплой воды, хватит для замачивания, которое разрушит загрязнение. Все, что вам останется, это сразу постирать вещь обычным способом.

При этом сода вымывает из волокон устойчивую грязь, которая образует налет или делает ткань более жесткой. Также она выводит все посторонние запахи. Поэтому полностью заменит вам кондиционер или уксус.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как натуральными методами вернуть белым вещам кристальную белизну.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.