Чем засеять огород, чтобы не зарос сорняком: варианты, которые принесут пользу

Иногда по разным причинам нам бывает нужно на время оставить огород незасеянным. У некоторых дачников такая перспектива вызывает беспокойство – за время "отдыха" участок может сильно зарасти сорняками.

Эксперты Национального научного центра Институт земледелия Национальной академии аграрных наук разработали рекомендации, какие растения следует посеять на огороде на период вынужденной или запланированной паузы. Эти виды уберегут участок от чрезмерного распространения нежелательных растений, а заодно обогатят почву питательными веществами.

В общем, профессиональные агрономы рекомендуют давать земле отдыхать раз в 3-4 года. Годичная пауза позволит вашему огороду или части огорода восстановить свои качества. После такого отпуска он обеспечит вам даже лучший урожай.

Чтобы за время, пока земля будет восстанавливаться, она не потеряла своих качеств, посейте на ней культуры, которые позволят аккумулировать в земле влагу, а также сделают землю более рыхлой и питательной. К таким культурам можно отнести:

фацелию;

горчицу;

овес;

рапс;

люпин;

душистый горошек.

Если вы имеете целью лучше восстановить состояние земли, вам также придут на помощь некоторые растения. Вот список культур, которые помогу накопить в почве дополнительную пищу:

чечевица;

фасоль;

клевер;

донник;

соя;

нут;

чечевник.

Если ваша основная цель – не дать сорнякам захватить участок, тогда вам нужны виды, которые выиграют конкуренцию за место под солнцем. Вот на что в таком случае следует обратить внимание:

горох – активно растет и не дает размножаться сорнякам;

вика – хорошо разрастается рано весной;

люпин – обогащает землю и не пускает на участок лишние растения;

люцерна – оптимальный защитник от сорняков.

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