Через неделю не узнаете свою ванну: поможет олдскульный метод уборки

Ванна – это именно то место в доме, которое требует постоянной уборки. Но почему-то одним людям удается поддерживать ее в чистоте, а другим приходится тратить часы на наведение порядка.

Один из секретов успеха в уходе за ванной комнатой может заключаться в использовании правильного подхода к уборке. OBOZ.UA рассказывает, как сделать это по популярной системе Fly Lady.

Что такое Fly Lady

Эта система уже может считаться подходом старой школы. Ведь впервые появилась она в 1999 году, а пик ее популярности пришелся на вторую половину 2000-х г. Суть метода состоит в том, чтобы стабильно уделять уборке время каждый день, но выделять на это немного времени – обычно 15 минут. Как правило этого вполне хватает на текущее расхламление и мытье нескольких небольших зон.

Например, утренняя уборка по этой системе может состоять из следующих шагов:

заправьте кровать сразу же, когда встанете с нее;

пойдите в душ и наведите там порядок, пока вы моетесь;

пока чистите зубы и умываетесь, протрите раковину;

быстро прополощите унитаз;

соберите все вещи, требующие стирки.

Есть также еженедельные и ежемесячные задания по уборке, связанные с ванной комнатой, но ежедневное быстрое мытье ванной комнаты значительно упростит генеральную уборку, когда придет время.

Как убирать в ванной по системе Fly Lady

Чтобы поддерживать чистоту в ванной и не тратить на это кучу времени, вы можете составить график маленьких задач на каждый день. Вот что можно в него внести.

Регулярное протирание зеркал

Чем чаще вы будете очищать зеркальные поверхности в ванной, тем меньше времени у вас будет идти на эту работу. Если это делать раз в неделю, вся процедура будет занимать не более 2 минут.

Протирание стен

Стены в ванной быстро загрязняются следами воды. Поэтому каждый день быстро протирайте их сухой или слегка влажной тряпкой. И не забывайте о стекле душевой кабины. На это тоже должно уходить от 3 до 5 минут.

Мытье унитаза

Ежедневный уход за унитазом не предусматривает агрессивную химию и длительное ее применение. Нанесите немного мягкого мыла для уборки в чашу, протрите ее ершиком и смойте пену. Этого будет достаточно для поддержания чистоты и предотвращения появления запаха.

Постоянное расхламление

В ванной комнате легко накапливаются пустые бутылки и контейнеры. А еще здесь собираются грязные полотенца и использованные салфетки или ватные диски. Каждый день собирайте все, что отслужило свое, и выбрасывайте. Вы даже не заметите эту работу, если сделаете ее привычкой.

Дополнительный лайфхак: держите чистящие средства в ванной

Чтобы справиться с уборкой в ванной, вам понадобится, чтобы чистящие средства находились в пределах досягаемости. Выделите место (недоступное для детей) для всех флаконов и бутылок. И всегда ставьте все на место после использования.

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