Как убрать дом с помощью лимона и перекиси водорода: универсальные советы

Количество банок и флаконов, которые нужны для поддержания дома в порядке, иногда может сбивать с толку. В такие моменты хочется иметь одно универсальное средство, которое бы решало максимум задач по уборке.

И эксперты утверждают, что такое средство не просто существует – его можно изготовить собственноручно из экологичных и доступных ингредиентов. Как узнал OBOZ.UA, в его основе лежат всего три ингредиента: перекись водорода, которую можно купить в любой аптеке, обычный лимон и вода.

Как действует такая смесь для чистки

Перекись водорода широко используется благодаря своим антибактериальным, противовирусным и противомикробным свойствам. Кроме того, она более безопасна, чем хлорсодержащие средства, такие как отбеливатели. В свою очередь, лимон является мощным природным очистителем. Основное вещество в его составе – это лимонная кислота, которая разрушает загрязнение, растворяет жир и известь и даже одолевает ржавчину. А еще лимон оставляет приятный аромат. Вода служит для обоих веществ растворителем.

Как изготовить средство из перекиси водорода и лимона

Для приготовления эффективного раствора из лимонного сока и перекиси водорода требуется всего несколько простых шагов. Во-первых, постарайтесь найти распылитель темного цвета для вашей смеси, поскольку перекись водорода разрушается быстрее под воздействием солнечного света и тепла. По той же причине, чтобы продлить срок хранения, держите приготовленный раствор в прохладном темном месте.

Чтобы приготовить чистящий спрей, смешайте в пульверизаторе один стакан 3% перекиси водорода с двумя стаканами дистиллированной воды, а затем добавьте в смесь две-три столовых ложки лимонного сока. Закрутите крышку и хорошо встряхните бутылку. Средство готово. Его можно наносить прямо на поверхность, нуждающуюся в чистке, или распылять на тряпку.

Как использовать раствор правильно

Для достижения максимального эффекта дезинфекции давайте раствору несколько минут, чтобы подействовать. По подсчетам ученых, перекиси водорода нужно пять минут контакта, чтобы убить большинство бактерий и продезинфицировать поверхности. Поскольку вещество само разлагается на кислород и воду, нет необходимости смывать перекись водорода после нанесения. Просто дайте ей высохнуть на воздухе, а затем протрите обработанное место чистой тканью.

Если вам нужно обработать стойкие загрязнения, например, почистить швы между плиткой или любые щели, лучше воспользуйтесь для нанесения средства щеткой. Подойдет как специальный инструмент для уборки, так и старая зубная щетка.

Меры предосторожности при использовании раствора из перекиси и лимона

В целом перекись водорода и лимонный сок – это нетоксичные чистящие средства. Но при их использовании все же следует придерживаться определенных правил безопасности. К примеру, работать с ним в перчатках, чтобы не пересушить кожу рук. А еще будьте осторожны – перекись может быть вредной при глотании и вдыхании.

Также подобная смесь может обесцвечивать некоторые материалы. Поэтому, если вы не уверены, как поведет себя ваша столешница или сантехническое изделие, протестируйте смесь где-нибудь в незаметном месте. А еще не стоит использовать средство на мраморе и другом натуральном камне либо чистить им латунную фурнитуру. Лимонный сок может повредить такие предметы.

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