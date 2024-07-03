Четыре знака вступают в свою счастливую эру: гороскоп

Соединение Луны с Юпитером, которое произойдет 3 июля, начнет очень удачный период в жизни четырех знаков зодиака. Энергия Юпитера расширит то, чего оно уже добились в жизни, и позволит им привнести в жизнь новые блага.

Астрологи назвали всю четверку счастливчиков. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, попал ли в нее ваш знак.

Близнецы

Недавно у вас, вероятно, появилась возможность заняться чем-то, что могло выглядеть достаточно рискованно, но вместе с тем обещало немалые перспективы. И сейчас вы поймете, что вам Вселенная только что подарила вам нечто замечательное. Это может стать началом по-настоящему счастливой эпохи в вашей жизни, вы можете ожидать все большего и большего – веры в себя, положительных эмоций и, конечно, денег. Чем меньшего вы ожидали раньше, тем большим может стать выигрыш. Все что вы знаете о себе, вы сможете развить. Если вы были искусны в чем-то, то теперь добьетесь вершины мастерства. Это откроет двери к более высокой зарплате, большему опыту работы и лучшей жизни в целом.

Дева

Вы давно пытались создать для себя самую лучшую жизнь, и с 3 июля вы наконец-то будете вознаграждены за свои усилия. Ваш ум больше не сдерживает вас, поскольку вы наконец-то достигли гармонии со своим внутренним голосом. Вы больше не привязаны к мысли, что вы "терпите неудачу" или что вы "недостаточно хороши". Те дни давно прошли, и во многом из-за того, что вы усердно работали, чтобы избавиться от такого негатива. Сейчас вы вступаете в очень удачную эпоху, когда ваше эмоциональное состояние будет стабильным, а усилия – успешными.

Стрелец

Во время соединения Луны с Юпитером вы прикоснетесь к своей высшей природе. На самом деле это означает, что все для вас становится на свои места. Вы спокойны, хладнокровны и собраны. Именно такое мирное отношение открывает вам Вселенную, позволяя ее благословениям пролиться на вас. Вас ждет успех, но и его воспринимайте спокойно. Вы заслужили такую ​​удачу – у вас достаточно сил, чтобы справиться с достижением любой цели. Дело не в том, что вы ожидаете, что в вашу жизнь внезапно придет большая удача, а в том, что вы уже на пути к ней. Вы научились принимать хорошее и плохое, и эта новая счастливая эпоха в вашей жизни – это способ Вселенной сказать вам, что вы все делаете правильно, так что продолжайте в том же духе.

Рыбы

В своей жизни вы делаете многое, что другие не обязательно ценят или одобряют. Поэтому на протяжении многих лет у вас возникают споры с некоторыми людьми. Тем не менее, вы чувствуете, что можете быть верны только себе и что только так, вы можете создать свой собственный мир, независимо от того, как вас воспринимают другие. Вы увидите, что соблюдение своих стандартов доставляет вам наибольшую радость. Итак, у вас нет проблем с принятием идеи, что хорошие вещи случаются с теми, кто остается верен себе. Вы любите свою жизнь и планируете продолжать в том же духе. И именно это принесет вам удачу.

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