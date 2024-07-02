Июль будет насыщенным: китайский гороскоп для всех знаков

Гексаграмма И Цзин в июле – это "Огонь над огнем" (№ 30). Она – мощный символ просветления и силы настойчивости. Это напоминает нам, что то, что мы решим делать с внутренним огнем, зависит от нас.

Как расшифровывают это астрологи, знакомые с китайским гороскопом: нам не нужно разрешать другим выбирать, куда идти, если это не соответствует тому, чего мы желаем. Что именно ожидает каждый знак восточного зодиака, читайте дальше.

Крыса

Июль станет для вас периодом выработки стратегии и осознания того, куда вы хотите двигаться. Большинство из вас уже переросли то пространство, в котором сейчас находятся, и активно ищут новые возможности. Некоторые хотят учиться и совершенствовать свои навыки. Просто будьте честны с собой относительно того, что приносит вам радость, и двигайтесь в этом направлении. Но в поисках лучшей жизни не забывайте о близких. Сейчас также хорошее время, чтобы разорвать энергетические связи с бывшими и врагами из прошлого.

Бык

Июль будет посвящен тому, что проверено и правильно. Скоро придет время новых приключений, а пока наслаждайтесь тем, что вы построили, и празднуйте свои победы. Если вы чувствуете необходимость, сейчас самое время устроить вечеринку в саду или организовать пикник для своих друзей и семьи. Главный посыл таких празднований – это наслаждение победами, прежде чем отправиться на новые пути. Отдыхай душой, и все будет хорошо.

Тигр

У вас огромный творческий потенциал и незаурядные таланты. К сожалению, это вызывает у многих людей ревность, из-за которой они либо плохо с вами обращаются, либо дружат только ради того, чтобы воспользоваться вами, а затем нанести удар в спину. Послание этого месяца для вас: сохраняйте бдительность чувств, когда вы общаетесь или взаимодействуете с людьми в целом. Это подскажет вам, когда в вашем окружении появится кто-то токсичный, даже если он будет это скрывать. Доверяйте своей врожденной интуиции.

Кролик

Пора прощаться с тем, что вам больше не служит. Будь то дружба, в которой другие воспользовались вашей добротой и/или ресурсами, или ситуации, в которых вы не получили достойное вознаграждение за свой труд. Сейчас пора отправляться туда, где вы будете чувствовать любовь к себе и ваши границы будут уважать. Переход к этой новой фазе может занять некоторое время, так что дайте себе пространство и время. В конце концов, все станет на свои места.

Дракон

Вы – фейерверк, готовый взорваться и поразить всех скрывающимся внутри. Не сдерживайтесь. Пора высказать свое мнение, продолжить разговор, а также быть открытым для свежих идей и вдохновения. Вы найдете друзей на этом пути. А может, даже и спутника жизни (или делового партнера). Двигайтесь туда, где вы чувствуете поддержку, но также старайтесь отвечать взаимностью на любовь и привязанность. Именно так вы будете продолжать расти и преуспевать в долгосрочной перспективе.

Змея

Терпение – ваш ключ ко всему в этом месяце. Пока точно уверены, куда именно двигаетесь, вы найдете способ повернуть всё в свою пользу, несмотря на трудности и препятствия. Просто обратите внимание на фальшивых друзей, которые могут находиться в вашем окружении. Доверяйте своей интуиции. Вы будете знать, что делать, если вы проявите терпение и наблюдательность. Это касается и вашей личной жизни. Не игнорируйте красные флажки!

Лошадь

Для вас липень – это принятие решений. Вы сейчас находитесь на развилке жизни. То, куда вы отправитесь, определит будущее. На некоторых путях можно повернуть назад, если вы поймете, что это не для вас. Но на других путях будет тяжело развернуться. Поэтому решайте осторожно и внимательно, особенно если у вас есть близкие, на чью жизнь это тоже повлияет. Вы целеустремленный человек и всегда достигаете того, к чему стремитесь, поэтому, если вы чувствуете необходимость выверить каждый шаг, прежде чем сделать его, записывайте свои мысли в дневнике и обдумывайте все будущие возможности.

Козел

По-настоящему счастливчиками в жизни являются те, кто знает, какие настоящие сокровища они имеют. Это могут быть, например, честные друзья, исполненные любви родители, верные товарищи по команде и многое другое. Никогда не недооценивайте силу этих благословений и не игнорируйте их, не принимайте как должное, потому что некоторые люди в вашем окружении, похоже, думают, что вы слишком глупы, чтобы ценить это. Если вы чувствуете необходимость, ведите дневник благодарности, это поможет сформировать правильное отношение к подаркам судьбы. Остальное всегда станет на свои места, как и положено.

Обезьяна

Пора спросить себя, каковы ваши настоящие приоритеты. Люди растут и меняются, и вы тоже. Совершенно естественно не хотеть сейчас того же, что и десять лет назад, и то же произойдет, когда вы станете на десять лет старше. Задумайтесь, куда вы хотите пойти сейчас? Пора что-то изменить. Для многих из вас это означает проверку совместимости с партнером. Иногда мы срастаемся, как ствол дерева, а потом расходимся, как ветви. Если вы чувствуете необходимость, поработайте с консультантом, который мог бы помочь вам найти ответы, которые вы ищете.

Петух

Сейчас самое время признать все свои достижения и спланировать, что еще предстоит сделать. Июль станет для вас периодом отдыха и разработки стратегий. Куда вы хотите идти дальше? Что вы хотите сделать? Некоторые из вас в скором времени познакомятся с новыми друзьями и родственными душами. Это может принести отличное сотрудничество и плодотворные идеи. Поэтому пока вы находитесь на переходном этапе, позвольте себе заземлиться и обнаружить, кем вы на самом деле есть, а что является результатом давления со стороны общества или социальных факторов. Ведение дневника поможет вам в этом.

Собака

Июль будет для вас очень сильным месяцем. Ожидайте большие возможности и настоящий драйв в жизни. Вы можете перепрыгнуть массу этапов своей эволюции, если вы примете решение сейчас. Некоторые из вас готовы вывести свои романтические отношения на новый уровень. Не сомневайтесь, в глубине души вы знаете, что это хорошее решение. Друзья и близкие могут попытаться сказать вам, что на другой стороне трава зеленее, но вы все равно знаете лучше, что нужно именно вам.

Свинья

В июле приготовьтесь к тому, что придется принимать важные решения. Но вам может быть трудно судить, что правильно, а что нет. Не спешите. Если вы чувствуете такую необходимость, составьте список плюсов и минусов или запишите свои мысли в течение нескольких дней. Ответы станут очевидны со временем. В этом месяце вам также рекомендуется уделить приоритетное внимание заботе о себе. Расслабленное тело лучше слышит свой голос.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой день в июле будет самым счастливым для каждого знака зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.