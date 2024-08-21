Четыре знака зодиака ожидают важные события 21 августа 2024 года: гороскоп

На среду, 21 августа, приходится транзит Луны в Овне против Венеры. А это значит, что мы получим несколько важных и полезных знаков Вселенной.

Это может привести к разрыву или воссоединению. Овен приносит резкие реакции, в то время как Венера в оппозиции указывает на любовь, романтику и возможность столкновения в мнениях. Особенно чувствительны к этим условиям будут четыре знака зодиака, говорят астрологи. Читайте дальше, чтобы узнать, кого сильнее всего затронет этот транзит.

Весы

У вас может возникнуть противостояние с партнером, способное создать или разрушить отношения. Если у вас есть проблема с вашим романтическим партнером или просто с кем-то в вашей жизни, кого вы любите, пора поговорить с этим человеком. Что бы ни происходило между вами, это не может длиться долго. Просто спокойно обсудите это.

Вам нужно решать, что следует сделать из тех опций, которые дает вам Вселенная. Она знает, что вы хотите пустить все на самотек. Но это не самый лучший выход. Спасите свои отношения правильными словами.

Козерог

Если вы расходитесь во мнениях с кем-то важным в вашей жизни, возможно, стоит лучше объяснить свою позицию? Или спросить, что на уме у другого человека. Как вы можете исправить ситуацию, используя силу общения?

Вы способны верить в силу своих слов. Зная, что вы правы, вы часто не выражаете свою точку зрения должным образом. Пора сделать это правильно. Если цель дня – провести беседу с человеком, который вам дорог, то прислушайтесь к Вселенной и следите за знаками. Она фактически толкает вас в ситуацию, требующую честного разговора.

Водолей

Хотя вы не из тех, кто легко воспринимает совет, вы, возможно, захотите оставаться открытыми. Вселенная хочет, чтобы вы получили какую-то информацию. Вам это сложно, потому что вы не хотите ничего знать, если это приходит в форме совета или предложения, вы просто хотите жить своей жизнью. Но присмотритесь к знакам вокруг. Они указывают на одно и то же – вам нужны изменения.

Если вы останетесь в том же положении и состоянии, вы нескоро выберетесь из замкнутого круга. Знаки повсюду вокруг вас, и самое малое, что вы можете сделать для себя, это пойти за ними и испытать что-то новое.

Рыбы

У вас бывают моменты большого упрямства, когда вы чувствуете, что вас невозможно сдвинуть с места. Однако попробуйте посмотреть и заметить, что Вселенная пытается привлечь ваше внимание. Вы знаете, что люди имеют хорошие намерения в отношении вас. Но вы также знаете, что сейчас вы просто не готовы подвергнуться влиянию. Попытайтесь хотя бы просто выслушать, что вам скажут.

Сегодняшний день принесет вам личную готовность позволить всему измениться и двигаться вперед. Вы не цепляетесь за прошлое. Если проявить внимательность к себе, вы почувствуете, что впервые за многие годы готовы принять вызов.

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