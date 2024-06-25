Что делать, чтобы не желтели листья огурцов: простые советы

Хотя огурцы – в целом несложные для выращивания овощи, все же они достаточно чувствительны к условиям содержания. Одним из главных сигналов, что то пошло не так и ваш урожай под угрозой, является пожелтение листьев огуречной лозы.

Опытные огородники знают, как распознать причину такого пожелтения и исправить ошибки по уходу за огурцами. OBOZ.UA поинтересовался их секретами.

Холод и перепады температуры

Огуречная лоза чувствительна к слишком низкой температуре и резким ее перепадам. Особенно серьезной эта проблема может быть весной сразу после переноса рассады в открытый грунт. Если температура опускается до +10, листья на растении начинают желтеть, если становятся еще ниже – все растение погибает. Так же плохо овощ переносит перегрев.

Оптимальная температура выращивания огурцов составляет 23-25°C. Для соблюдения этого режима при низких и резких перепадах температур накрывайте огурцы агроволокном. Также безопасно выращивать овощи в теплице. Однако в жару ее придется хорошо проветривать.

Перегрев

Если воздух становится слишком сухим и горячим, огурцы тоже желтеют. Листья начинают засыхать и скручиваться, опадает завязь. Чтобы уберечь грядку от жары, ее нужно прикрыть сеткой, которая создаст полутень. И позаботьтесь о том, чтобы в солнечные дни вода во время полива не попадала на листья растения – это приводит к ожогам.

Нехватка света

Огуречная лоза – растение очень светолюбивое, и при недостатке освещения чувствует себя плохо, что сказывается на состоянии листьев. Вот почему непросто выращивать овощи на подоконнике – там слишком темно.

Если от нехватки света стали желтеть нижние листья, в этом проблемы нет – у земли затененности не избежать. Если же страдают верхние слои листьев, обеспечьте растению дополнительное освещение. К примеру, обустройте фитолампы в теплице. Также хорошо срабатывает прореживание куста, удаление пожелтевших листьев. Ну и выращивать овощ лучше вертикально, давая возможность лозе виться по шпалерам.

Ошибки полива

Как засуха, так и перелив могут вызвать пожелтение листьев огурца. Из-за сухой земли оно проявляется на верхушке, при переливе страдает все растение, в частности из-за корневой гнили, которая может развиваться в таких условиях. Также лоза не любит слишком холодную воду. Из-за такого полива она останавливает свой рост.

Чтобы привести в порядок перелитую почву на огуречной грядке, снимите мульчу, дайте земле просохнуть, если выращиваете овощи в теплице, хорошо ее проветрите. Воду для полива огурцов предварительно нагрейте на солнце до 23-24 градусов. Вносите жидкость в соответствии с погодными условиями и фазой развития растения.

До начала цветения огурцам требуется умеренная влажность почвы, поливать их нужно примерно каждые 4 дня. В период активного цветения и плодоношения частоту поливов увеличивают до раза в 2-3 дня, а в жару делают их ежедневными. Землю под огурцами необходимо промачивать глубоко, а для сохранения воды мульчировать грядку.

Ошибки подкормки

Недостаток пищи в земле – тоже одна из ключевых причин пожелтения и скручивания листьев огуречной лозы. Дефицит микроэлементов проявляется через появление желтизны на прожилках листьев, они сохнут с краев. Нехватка азота демонстрирует себя еще и скручиванием листовых пластин.

Выращивая огурцы, нужно ориентироваться на то, что растение очень интенсивно плодоносит, поэтому требует регулярного внесения удобрений. Лучше выбрать смеси для огурцов и кабачков – они содержат оптимальный баланс питательных веществ. Также хорошо вносить компост, перегной, древесную золу при подготовке грядок к посадке огурцов.

Болезни

Грибковые возбудители, такие как мучнистая роса, тоже негативно отражаются на состоянии листьев огуречной лозы. Чтобы уберечь овощ от таких заболеваний, его нужно профилактически обрабатывать фунгицидами. А также соблюдать все условия выращивания растения. Именно ослабленная лоза наиболее подвержена заболеваниям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти помидоры от черных пятен и гнили.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Vibe, чтобы быть в курсе последних событий.