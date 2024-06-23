Как спасти помидоры от черных пятен: домашние методы

Помидоры, которые мы выращиваем на своем огороде, являются достаточно чувствительной культурой и болезни и гниль на них появляются довольно легко. Если не обратить внимание на проблему вовремя, можно быстро потерять весь урожай.

Опытные огородники убеждают: не мешкая, проблему можно решить даже домашними методами. OBOZ.UA рассказывает об очень эффективном способе.

Что вызывает гниль

Обычно черные пятна на помидорах начинают появляться из-за дефицита воды и калия. Так то для начала важно отрегулировать полив растений. Он должен быть достаточным, но не чрезмерным, ведь в таком случае гниение возникнет в корневой системе и может погибнуть все растение.

Внимательно обследуйте не только плоды, но и листья. Все пораженные части удаляйте. Кроме того, с растения следует снять все нижние листья до уровня первых плодов.

Спрей для защиты помидоров

Обеспечить томатам нормальный уровень кальция могут готовые минеральные удобрения. Но можно обработать их и самодельным спреем. Чтобы его приготовить, вам понадобится:

100 мл воды;

13 граммов мела;

250 мл уксуса.

Смешайте воду с толченым мелом и тщательно взболтайте для получения суспензии. Затем добавьте к ней уксус и перелейте смесь в 10-литровую канистру или ведро. Подождите 5-10 минут, после чего наполните сосуд теплой отстоянной водой. Полученной жидкостью опрыскивайте томаты. Проводить процедуру нужно раз в неделю в вечернее время, чтобы спрей не очень быстро испарялся и успевал подействовать.

Мел обеспечит томатам нужную дозу кальция. А уксус обогатит калием, натрием, магнием, серой, фосфором, железом и хлором. Дополнительно он защитит растение от вредителей, ведь запах вещества отпугивает насекомых.

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