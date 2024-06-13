Что делать, если у капусты не вяжутся кочаны: агрономы назвали решение проблемы

Подкормку капусты следует начинать еще на этапе выращивания рассады. Лучше всего эта культура уродит на грядках с нейтральной или слабокислой почвой. Ранние сорта капусты нуждаются в двух подкормках, а сорта среднего и позднего срока удобряют в среднем 3-4 раза за сезон.

Во второй половине лета наступает этап завязывания кочанов. Однако часто случается, что, несмотря на пышные листья, кочерыжка так и не начинает формироваться. Агрономы рассказали, как этому помочь.

Почему могут не завязываться кочаны

Недостаточное освещение – это первая причина отсутствия кочанов. Капуста не любит полутень. В случае нехватки прямого солнца растение начинает наращивать листву, но кочаны образовываться не спешат. Опытные огородники предостерегают: в таком случае капуста может вообще не дать урожая. Так что высаживать капусту следует только на открытых солнечных участках.

Еще одна причина состоит в плотности посадки. Капуста плохо растет в условиях недостаточной циркуляции воздуха. Сажать капусту следует по схеме, согласно рекомендациям к выбранному сорту. К примеру, есть капуста с диаметром листьев 50-60 см, а некоторые сорта могут разрастаться в два раза шире.

Какие удобрения помогут

Удобрения лучше вносить под корень на влажную почву, ведь от попадания определенных растворов на листья есть риск возникновения ожогов.

Специалисты не советуют слишком часто и щедро подкармливать капусту органикой с большим количеством азота – это будет способствовать наращиванию зеленой массы.

Оптимальным будет чередование калийных, фосфорных и кальциевых удобрений. Кочаны будут расти быстрее, если подкормить капусту настоем компоста и древесной золы. Это удобрение можно вносить каждые 10-14 дней.

Пригодится также кальциевая селитра, гумат калия и калимагнезия.

Какие удобрения использовать не стоит

Сернокислый калий повышает кислотность почвы – а это неблагоприятно влияет на рост капусты и образование кочанов.

Под запретом также хлористый калий – это удобрение содержит хлор, который не переносит капуста.

В сети можно встретить советы по обрыву листьев капусты – так, мол, она будет расти лучше. На самом деле удалять можно только нижние листья, желтеющие или лежащие на земле.

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