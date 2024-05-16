Покупать больше не придется: как вырастить на огороде пекинскую капусту

Вкусную и полезную пекинскую капусту можно вырастить на грядке. Специалисты отмечают, что по содержанию полезных веществ пекинская капуста вдвое превосходит белокочанную. Растение не имеет характерного капустного привкуса и запаха, поэтому широко применяется в салатах в свежем виде.

Пекинская капуста – источник клетчатки, белка, аминокислот, антиоксидантов, макро- и микроэлементов. OBOZ.UA разбирался, как вырастить на грядке этот полезный овощ.

Агрономические особенности пекинской капусты

Период высадки в открытый грунт: май.

Период сбора урожая: до октября.

Продолжительность вегетации: 50-70 дней.

Прежде всего следует обратить внимание на правила севооборота. Пекинскую капусту можно высаживать на грядках, где в прошлом году росли бобовые, лук, чеснок, тыквы, помидоры. А вот после редьки, репы и горчицы капуста уродит плохо.

Где сажать пекинскую капусту

Пекинскую капусту следует сажать на плодородные, увлажненные почвы с кислотностью рН 5-7. Лучше всего подойдут супесчаные и суглинистые почвы, богатые органическими веществами. Участок лучше заранее приготовить с осени, внося органические и минеральные удобрения.

В свежескопанную землю сажать пекинскую капусту не стоит. Рыхлую землю следует несколько уплотнить.

Оптимальная температура

Наиболее благоприятная температура для выращивания – от +13 до +21°С, но семена начинают прорастать уже +4°С.

Для культивирования данного вида лучше подходит рассадный метод выращивания. Схема посадки рассады: двух или трехстрочная, в ряду – растения через 20-30 см, междурядья – 30-35 см, расстояние между строчками – 60-70 см.

Лучше сажать растения в ряду вдвое чаще, а затем прореживать, используя прореженные листья в пищу.

Особенности ухода за пекинской капустой

Уход включает:

прополку сорняков;

разрыхление междурядий;

регулярный умеренный полив;

внесение удобрений;

борьбу с вредителями и болезнями.

Опытные огородники выделяют три этапа подкормки пекинской капусты. Внесение минеральных удобрений следует производить через каждые 20 дней после высадки рассады.

Оптимальным будет следующая схема:

первая подкормка – внесение аммиачной селитры;

вторая подкормка – аммиачная селитра + комплекс калийно-магниевых удобрений;

третья подкормка – сульфат калия.

Пригодятся и органические удобрения. Приблизительно через 14 дней после высадки в открытый грунт капусту можно подкормить одним из удобрений:

настой коровяка (разбавленный водой в соотношении 1:10);

настой куриного помета (1:20);

травяной настой (1:9).

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