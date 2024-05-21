Что делать, если желтеет лук: советы для дачников

Лук, казалось бы, самая неприхотливая огородная культура. Однако пренебрежение уходом приводит к появлению желтых перьев. Невозможно вырастить качественный урожай без простого, но регулярного ухода.

Корректировать полив и внесение удобрений следует в зависимости от погодных условий, состояния почвы или наличия вредителей. OBOZ.UA разбирался, почему желтеет лук и как сохранить урожай, ведь устранить проблему можно только разобравшись с причиной ее возникновения.

Если слишком плотная почва

При потере водо- и воздухопроницаемости почвы растение не может нормально развиваться, что также приводит к значительному снижению устойчивости к болезням и вредителям.

Прежде всего следует позаботиться об уплотнении грунта. Разрыхляйте грядку после каждого обильного дождя, а для длительного эффекта замульчивайте хотя бы междурядья.

Если есть дефицит или избыток влаги

Лук развивается под землей, где влага удерживается значительно дольше, чем на поверхности почвы. Однако это растение не любит переувлажнения. Дополнительный полив требуется только в случае длительной засушливой погоды, а летом – во время экстремальной засухи.

Полив должен быть умеренным и регулярным, а частота зависит от погодных условий и особенностей почвы. Песчаные почвы пересыхают быстрее. За месяц до сбора урожая полив следует прекратить – естественных осадков будет вполне достаточно.

Желтеет лук и от дефицита влаги, и от чередования сухости почвы с переувлажнением.

Если есть дефицит азота

Пожелтевшие перья – явный сигнал дефицита азота. При этом изменение цвета сочетается с утолщением, деформацией или укорочением листьев. Пригодятся минеральные удобрения (примерно 15 граммов любых азотных удобрений на ведро воды).

Если атакуют вредители

Несоблюдение правил севооборота – причина не только снижения качества урожая, но и атак вредителей. Больше всего растению вредит луковая муха. Если выкопав луковицу, перья которой начали желтеть, вы увидели, что на ней поселились светлые личинки – это признак поражения вредителями.

Для профилактики вредителей можно рассыпать по грядке горчичный порошок либо черный и красный острый перец. Также пригодятся опрыскивание нашатырным спиртом (в расчете 2-3 ст. ложки на ведро воды) или борной кислотой (2 г на ведро воды).

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