Посевный календарь на июнь: что и когда можно делать на огороде и в саду

Июнь – это первый летний месяц, когда природа окончательно пробуждается после зимы. Самое время начинать посев теплолюбивых культур и высаживать рассаду.

Опытные садоводы, как правило, учитывают фазы лунного цикла, когда планируют работу в саду. Флористикс Инфо поделился подробным посевным календарем на июнь, который поможет определить самые благоприятные дни для работ.

Посевной календарь основан на многолетних наблюдениях за влиянием фаз Луны на рост и развитие растений.

1-5 июня: Нисходящая Луна

1 июня – рекомендуется возделывать землю, сеять сажать и пересаживать любые растения, а также умеренно сажать и подкармливать их.

2 июня – рекомендуется возделывать землю, удалять сорняки и прореживать культуры. Также следует провести профилактическую обработку сада и огорода, внести сухие удобрения и упорядочить земельный участок. Сейте растения, дающие зеленоватую массу.

3 июня – рекомендовано уделить время благоустройству земельного участка. Также можно работать с землей, то есть пахать копать, удалять сорняки и подрезать, подкармливать сухой органикой и опрыскивать растения.

4-5 июня – рекомендуется готовить семена к посеву, сажать крупные и многолетние растения, а также проводить садовые работы, например, полив, рыхление почвы, кошение травы, обрезку побегов и т.д. Можно сеять чеснок, лук, свеклу, томаты, огурцы и другие овощи.

6 июня: Новолуние

Молодая Луна – неблагоприятное время для садовых и огородных работ.

7-13 июня: Растущая Луна

7 июня – рекомендовано сажать и сеять культуры, образующие взвешенные, плетистые и стелющиеся побеги. Также можно высевать некоторые овощи, зелень, цветы кустарника и проводить небольшие садовые работы, например, стричь траву, разрыхлять сухую землю и т.д.

8 июня – рекомендуется сеять сажать и пересаживать большинство растений, а также вносить в почву удобрения, прореживать и окучивать всходы, поливать и разрыхлять почву. можно сеять бобовые и зеленые культуры. Но не стоит выкапывать корнеплоды и луковицы.

9 июня – рекомендуется готовить посевной материал и сажать растения с декоративными листьями и однолетние цветы. Можно сеять овощные культуры, дающие надземные плоды. Не стоит сеять клубневые и ампельные растения и возделывать растения от вредителей.

10 июня – соберите и уберите созревшие плоды и корнеплоды. Сеять можно только фенхель, горчицу и валериану. Также можно посадить виноград, грецкий орех и черешню.

11 июня – собирайте плоды, они ведь будут хорошо храниться. Перекопайте грядки и проведите требуемые огородные работы. Сеять можно только мелиссу, листовую горчицу и анис.

12 июня – рекомендуется выкапывать цветочные клубни, луковицы и пересаживать растения с крепкой корневой системой. Начните высаживать черешню, сливу и смородину.

13 июня – благоприятный день для высадки однолетних цветов, земляники садовой и других растений с ползучими или вьющимися стеблями, а также небольших декоративных деревьев и кустарников. Из овощей можно сажать только горький перец и огурцы.

14 июня: Первая четверть

Следует продолжить сеять и сажать растения с вьющимися и стелющимися побегами, а также невысокие декоративные деревья и кустарники.

15-21 июня: Растущая Луна

15 июня – рекомендуется сажать кустарники и клубневые цветы, а также сеять и пересаживать стеблеплодные, корнеплодные, клубнеплодные декоративные культуры и вьющиеся цветы, пряности и лекарственные растения. Однако не следует проводить эти работы с овощами, фруктами и бахчевыми растениями.

16 июня – рекомендуется сеять, сажать и пересаживать стеблеплодные, корнеплодные и клубнеплодные растения: цветы, овощи, фрукты, зерновые и зеленые культуры.

17-20 июня – рекомендуется продолжать работы по посеву и посадке различных культур, а также ухаживать за земельным участком.

21 июня – не рекомендуется сажать никакие культуры. При необходимости можно произвести работу на земельном участке.

22 июня: Полнолуние

Можно высевать декоративные культуры и скороспелые целебные растения, в частности формирующие длинный, направленный вверх вьющийся стебель.

23-28 июня: Нисходящая Луна

23 июня – особенно рекомендуется сажать зерновые культуры, картофель, луковые культуры, бобовые и любые корнеплодные овощи. Однако не стоит работать с корнями растений, прищипывать и обрезать растения.

24 июня – можно готовить семена к посеву, а также сеять овощные, зерновые, плодово-ягодные растения и кустарники, деревья и подвои для будущих прививок.

25-26 июня – можно возделывать землю, наводить порядок, ухаживать за растениями, но не стоит сеять, сажать и пересаживать какие-либо растения.

27-28 июня – рекомендуется сеять и сажать любые растения.

29 июня: Третья четверть

Не рекомендуется сеять и сажать растения со сроком вегетации более месяца. Также не стоит обрезать, поливать пересаживать, прищипывать растения и т.д. Однако можно возделывать землю, прореживать слишком густые посевы и возделывать растения от вредителей и болезней.

30 июня: Нисходящая Луна

Не следует сажать растения, срок вегетации которых составляет более 35 дней. Можно сажать редис, листовую горчицу, пекинскую капусту и зелень.

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