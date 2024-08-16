Что делать с контейнерами из-под протеина: интересные идеи для дома

Если вы занимаетесь фитнесом или увеличиваете потребление протеина, у вас, вероятно, есть запас больших пустых контейнеров для протеиновых порошков, с которыми вы не знаете, что делать. Прежде чем выбросить их, почему бы не дать им шанс на вторую жизнь, переработав в функциональный атрибут для дома.

Перепрофилирование обычных предметов домашнего обихода не только увеличивает их полезность, но и может значительно снизить количество отходов. Решение стать более экологичными можно начать даже с таких мелочей, говорят эксперты.

Настольная лампа

Превратите контейнер для протеинового порошка в настольную лампу, которая будет одновременно полезной и красивой. Горячим клеем можно приклеить любой декор, который уместен к вашему интерьеру. Для основания лампы поместите высокий подсвечник внутрь контейнера, а затем положите плафон сверху. Прикрепите беспроводные светодиодные фонари к внутренней стороне плафона.

Контейнер для кофе или сухих продуктов

Независимо от того, любите ли вы кофе в капсулах, молотый или просто в зернах, вы можете придать кухонному интерьеру персонализацию и изысканность, сохраняя кофе в герметичном самодельном пакете, изготовленном из контейнера для белкового порошка. Также вы можете использовать его для хранения любых сухих продуктов, например муки, риса или макаронных изделий. Контейнер можно творчески украсить либо с помощью простой этикетки, либо с помощью более сложного дизайна, что придаст эстетической привлекательности вашему дому.

Декоративное кашпо

Просверлите несколько дренажных отверстий в дне старого контейнера, отрежьте верхнюю часть, а затем заполните его грунтом. Кашпо подойдет для трав, цветов, мелких овощей или других растений. Крышку можно поместить под контейнер для поддержания стабильного уровня воды.

Органайзер для предметов рукоделия

Пустые контейнеры могут стать спасением для хранения остатков ткани, пряжи, пуговиц или кистей. Если у вас есть дети, сделайте им отличные органайзеры для более упорядоченного хранения их школьных вещей. Маркировка контейнеров также облегчит быстрый поиск того, что вам нужно.

Органайзер для детских игрушек

Аксессуары для кукол, Lego, фигурки или игрушечные машинки можно положить в пустой контейнер. Предложите детям проявить творчество и украсить наклейками или краской контейнеры.

Праздничные фонарики

Если ваш контейнер для протеинового порошка полупрозрачный красный, вы на полпути к созданию яркого праздничного фонаря. Используя свое воображение и ручку с белой краской, пишущую на пластике, нарисуйте свою любимую зимнюю картину на контейнере. Затем воспользуйтесь пистолетом для горячего клея, чтобы закрепить батарейный отсек на нижней стороне крышки.

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