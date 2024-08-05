Работает на 100%: как убирать по 'методу круга'

Между чистотой и опрятностью есть разница. Можно регулярно вымывать пол и вытирать пыль, однако некоторые детали не будут создавать ощущение уюта и комфорта в доме.

Эксперты советуют попробовать уникальный метод уборки. Благодаря этой методике вы улучшите результативность уборки, сэкономив время и усилия.

Не сосредотачивайтесь на мелочах, а методично и упорядоченно проработайте проблему от малейших деталей до самых общих.

Можно использовать эту идею всякий раз, когда вы наводите порядок в своем доме. Например, начиная с гостиной, вы находите вещи, которые должны лежать в спальне или на кухне – и здесь важно не "играть в пинг-понг" и не перебегать с места на место, убирая каждую вещь отдельно. Сложите их в кучу еще в гостиной, а затем отнесите в нужную комнату.

"Когда я расширяю поле зрения, то могу заметить другие зоны, которые нуждаются в уборке, но я держу свой эпицентр статическим, пока не проработаю всю гостиную", – советует эксперт Apartment Therapy.

Далее переходим в другую комнату. К примеру, в детской можно начать с кровати. Двигаясь все более широкими кругами, сложите конструкторы лего в контейнеры и соберите грязные вещи в корзину.

Этот метод помогает не быть ошеломленным грандиозностью задачи и сосредотачиваться на одной части дома за раз.

Также можно применить метод круга для поиска утраченных предметов. Если вы что-то не можете найти, не стоит хаотично оглядываться, бегая из комнаты в комнату. Начните с места, где должен быть объект, а оттуда следует двигаться все более широкими кругами, осматривая мебель, пол, полки и т.д.

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