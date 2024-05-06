Что делать с крошками от паски и скорлупой от пасхальных яиц: знают далеко не все

На Пасху принято освящать паски, писанки и крашанки – к этим атрибутам издавна относились очень уважительно. После праздника у многих возникает вопрос: что делать с крошками от паски и скорлупой от яйц, остающихся после пасхального стола?

В народе существует поверье, что выбрасывать освященные продукты нельзя. Что делать с крошками от пасок и скорлупой, разбирался OBOZ.UA.

На Пасху существует любопытная традиция биться яйцами, что, по одной из версий, символизирует борьбу добра со злом. Символически писанки и крашанки как бы соревнуются между собой. Яйцо, которое не разбилось, по поверьям, следует хранить в доме по крайней мере в течение трех дней после Пасхи, чтобы защитить семью от бед и болезней на весь год.

Существовала также традиция катить писанку по полю и закапывать ее в землю для щедрого и качественного урожая.

Даже скорлупу из освященных яиц использовали как защитный оберег от бед и болезней. Ее тщательно измельчали пальцами и насыпали маленький мешочек из хлопчатобумажной ткани красного цвета. Этот оберег принято было вешать у входа в дом или класть под подушку больному.

Все остатки с пасхального стола издавна собирали в одну тарелку. Говорят, ни скорлупу, ни крошки нельзя выбрасывать в помойку.

Во многих регионах сохраняется традиция закапывания освященных продуктов в землю, но так, чтобы на них никто не топтался. Это делают либо у себя в огороде, либо в поле или посреди леса. Можно даже зарыть скорлупу в горшки с комнатными растениями – это будет питательным удобрением.

Украинцы издавна имели уважительное отношение к хлебу, а к паске – тем более. Крошки от нее собирали в мешочек и потом отдавали птицам.

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