Что добавить в стиральную машину, чтобы простыни были белоснежными: простой лайфхак

После очередной стирки постельного белья вы можете заметить, что ваши простыни и пододеятельники потеряли яркость и посерели. Это может стать последствием воздействия жесткой воды и чрезмерного использования стиральных средств.

Конечно, свой след оставляют и телесные выделения, которые остаются на постельных принадлежностях во время сна. Однако эксперты по стирке утверждают, что решить все проблемы одновременно может помочь одно единственное средство. Как пишет издание Mirror, речь идет об обычном белом уксус.

Благодаря своей кислотности уксус может разрушать большинство типичных загрязнений, делающих постельное белье тусклым. Он растворяет минеральные соли от жесткой воды, разрушает молекулы мыла и удаляет остатки биологических загрязнений из тканей. А также обладает антисептическими свойствами – убивает и угнетает рост бактерий, грибков и даже вирусов. Вдобавок к этому уксус обладает дезодорирующими свойствами. Он способен убирать все посторонние запахи.

Однако для лучшего эффекта нужно не добавлять уксус вместе с основной стиркой, а использовать его во время отдельного цикла. Начните очистку постельного белья с того, что выстирайте его обычным способом с соблюдением всех типичных рекомендаций. А затем не развешивайте простыни, а сразу запустите еще один цикл стирки с использованием половинной дозы порошка или геля, к которому добавьте в отсек для кондиционера 250 мл белого уксуса. Температуру при этом выбирайте максимально допустимую.

Сушить постиранные таким образом вещи можно любым способом – и в машине, и на воздухе. Но сушка под прямыми солнечными лучами позволит дополнительно продезинфицировать постель, ведь солнечный ультрафиолет уничтожает вредные микроорганизмы. Хотя бы 1-2 часа на солнце помогут существенно освежить ваши простыни и пододеяльники.

Но убедитесь, что ваша постель полностью высохла перед тем, как складывать ее в шкаф. Ведь остаточная влага может стать причиной развития плесени в тканях. Если же вы хотите дополнительной обработки тканей от инфекций, то выгладьте постель перед тем, как отправить ее на хранение.

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