Какую одежду надо всегда стирать наизнанку: знают не все хозяйки

Каждый раз, кладя одежду в стирку, мы закономерно думаем о том, как очистить ее так, чтобы не нанести ткани вреда. Для этого мы покупаем соответствующие средства, защитные мешки изучаем этикетки вещей с рекомендациями по уходу.

Но эксперты по стирке говорят, что всех этих мер может быть недостаточно. Чтобы защитить некоторые типы вещей, их необходимо выворачивать перед стиркой наизнанку. Издание Better Homes and Gardens рассказало почему. А также собрало список вещей, которые не следует стирать лицевой стороной наружу.

Почему лучше стирать вещи вывернутыми

Стирка одежды с изнанки защитит ее от потери цвета, что особенно важно для темной и яркой одежды. Такое положение также позволяет более эффективно вымывать следы контакта с телом из ткани. Кроме того, одежду с бисером или другими украшениями, включая тонкие пуговицы, лучше стирать вывернутой, чтобы защитить и декор, и волокна от повреждений. И вот какие вещи нуждаются в выворачивании перед стиркой.

Темная одежда, включая деним

Черная и темная одежда, включая темный деним, со временем выцветает из-за периодического воздействия воды и моющего средства. Трение о другую одежду в барабане машины может способствовать потере цвета, поэтому стирка темной одежды наизнанку может помочь помочь проблеме. Вдобавок стирайте темные вещи в холодной воде и используйте цикл сушки без нагрева. Если вы сушите темные вещи на воздухе, не вывешивайте их под прямыми солнечными лучами, чтобы ткань не выгорела.

Яркие и набивные ткани

Как и темная одежда, яркие вещи и ткани с набивным принтом могут впоследствии выцветать из-за многократного воздействия воды, моющих средств, а также трения. Выворачивание таких вещей наизнанку перед стиркой поможет сохранить цвет и узоры. И не забудьте о правиле холодной стирки и сушки.

Спортивная одежда

Прежде всего спортивная одежда требует стирки наизнанку из-за того, что именно с этой стороны она постоянно контактирует с потом и кожным жиром, которые нужно тщательно вымывать. Поэтому подобные вещи выигрывают от более глубокой очистки при более прямом контакте с водой. А более тщательная стирка поможет сдержать рост бактерий, вызывающих появление запаха от спортивных вещей. Конечно, справедливо в этом случае и правило сохранения цвета ткани.

Пижамы, нижнее белье и носки

Как и в спортивной одежде, внутренняя часть любой нательной одежды – это место, где концентрация телесных загрязнений самая высокая. Хотите очистить их лучше – выверните все перед стиркой наизнанку. Это также поможет защитить деликатные ткани, такие как тонкий хлопок, от образования катышек и предотвратить повреждение декоративных элементов, таких как пуговицы или вышивка.

Одежда, загрязненная потом и дезодорантом

Если на ваших вещах появились очевидные пятна пота или дезодоранта, это прямая причина вывернуть их перед стиркой. Более того, если вы хотите предотвратить появление таких пятен, вам лучше стирать одежду именно таким образом.

Деликатные ткани, склонные к образованию катышек или зацепок

Выворачивание одежды наизнанку может защитить деликатные ткани, уменьшая их трение о более грубые вещи или фурнитуру. А для наилучшего эффекта деликатную одежду лучше также положить в защитный мешок. И не стирать с чем-то грубым, как свитера или джинсы.

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