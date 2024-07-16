Что есть и пить в жару, чтобы чувствовать себя лучше: советы

Во время сильной жары человек может испытывать потерю аппетита, плохой сон и трудности с концентрацией внимания. Наряду с обычными мерами предосторожности важно помнить, что сбалансированное питание и поддержание водного баланса поможет пережить жаркие дни.

В первую очередь необходимо пить достаточное количество чистой воды и отказаться от тяжелой пищи. Об этом сообщает портал Good Food.

Диетолог Керри Торренс объяснила, что более высокие температуры и влажность увеличивают скорость испарения с кожи. Это означает, что человеку нужно чаще восполнять уровень жидкости. В то же время следует помнить, что слишком большое количество воды, потребляемой за короткий промежуток времени, может привести к тому, что почки не смогут поддерживать электролитный баланс, поэтому кровь станет очень разбавленной. Это влияет на то, как функционирует наш организм, например, это влияет на артериальное давление.

Кроме того, почти треть потребляемой жидкости человек может получить из еды. То, что мы едим, может составлять около 20-30% потребляемой жидкости, и есть некоторые продукты, которые могут быть более увлажняющими, чем другие.

По мнению диетологов, в сильную жару особенно полезны клубника, огурец, кабачок, сельдерей, салат и дыня. Рецепты с высоким содержанием жидкости также могут помочь в достижении уровня гидратации. Например, супы, рагу и каши – все это хорошие примеры, и, конечно, их можно сделать с правильными сезонными ингредиентами.

Холодная пища, например, мороженое может показаться очевидным выбором, когда вы хотите охладиться, но первоначальный охлаждающий эффект может быть кратковременным. Это связано с тем, что употребление пищи приводит к повышению температуры, поскольку процесс пищеварения является теплогенерирующим. Это в сочетании с быстрым охлаждением, вызванным холодной едой и напитками, означает, что тело чрезмерно компенсирует это повышением внутренней температуры. Таким образом после холодных напитков или еды человеку может стать еще жарче.

При этом в жару следует избегать пищи, которая требует больших усилий для переваривания, например, богатая белком (мясо, рыба и молочные продукты), сахар и клетчатка. Все эти продукты генерируют больше тепла в организме. Один из способов смягчить это – использовать богатые цитрусовыми маринады для мяса, чтобы разрушить структуру белка, и замачивать зерновые, чтобы сделать их клетчатку более усвояемой.

Напомним, во время сильной летней жары работодателям необходимо организовать оптимальный режим труда и отдыха, а также принять определенные меры безопасности, чтобы не допустить перегрева работников. При жаре производительность труда существенно снижается, а вероятность несчастных случаев растет.

Ранее Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал свои советы, как пережить сильную жару.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может оказывать серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают тщательнее следить за своим самочувствием.

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