Что класть в лунку при посадке перца: урожай будет гигантским

Сезон садоводства в разгаре, а значит, огородники делают все возможное, чтобы вскоре получить обильный урожай овощей. Для этого важно не только правильно выбрать сорт, но и обеспечить растениям соответствующие условия роста.

О рассаде, особенно капризном болгарском перце важно позаботиться еще на этапе посадки. О том, что положить в лунку, чтобы получить вкусные, крупные и мясистые плоды, рассказал Zaxid.Net.

После того, как сеянцы подросли и окрепли, приходит время высаживать их в открытый грунт. Однако для того, чтобы укрепить растение и помочь ему адаптироваться, необходимо при посадке обогатить землю питательными веществами.

Существует много вариантов удобрений, для подкормки перца при посадке. Однако эксперты советуют использовать именно органические вещества.

Раствор коровяка

Для его приготовления вам нужно развести 0,5л коровяка в одном ведре воды. смесь следует хорошо перемешать, а затем полить каждую лунку литром жидкости. После этого можно добавить по 400 граммов перегноя и почвы.

Зола и костная мука

В каждую лунку следует насыпать одну горстку золы и две столовые ложки костной муки. Затем так же, как и после коровяка, нужно добавить компост и огородную почву.

Зола, луковая шелуха и яичная скорлупа

Яичная скорлупа богата кальцием, а луковая шелуха не только отпугивает вредителей, но и содержит немало полезных микроэлементов. Измельчите их, перемешайте с золой и добавьте смесь в каждую лунку перед посадкой перцев.

Банановая кожура

Банановая кожура – это источник калия, кальция и фосфора. Измельчите ее и положите небольшое количество в лунки при высадке перцев.

После высадки всех саженцев полейте каждый из них 0,5 литрами воды и накройте растения агроволокном, чтобы им было легче адаптироваться к изменению температуры.

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