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Что класть в лунку при посадке перца: урожай будет гигантским

Анна Онищенко
Rest
2 минуты
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Что класть в лунку при посадке перца: урожай будет гигантским

Сезон садоводства в разгаре, а значит, огородники делают все возможное, чтобы вскоре получить обильный урожай овощей. Для этого важно не только правильно выбрать сорт, но и обеспечить растениям соответствующие условия роста.

О рассаде, особенно капризном болгарском перце важно позаботиться еще на этапе посадки. О том, что положить в лунку, чтобы получить вкусные, крупные и мясистые плоды, рассказал Zaxid.Net.

После того, как сеянцы подросли и окрепли, приходит время высаживать их в открытый грунт. Однако для того, чтобы укрепить растение и помочь ему адаптироваться, необходимо при посадке обогатить землю питательными веществами.

Что класть в лунку при посадке перца: урожай будет гигантским

Существует много вариантов удобрений, для подкормки перца при посадке. Однако эксперты советуют использовать именно органические вещества.

Раствор коровяка

Для его приготовления вам нужно развести 0,5л коровяка в одном ведре воды. смесь следует хорошо перемешать, а затем полить каждую лунку литром жидкости. После этого можно добавить по 400 граммов перегноя и почвы.

Зола и костная мука

В каждую лунку следует насыпать одну горстку золы и две столовые ложки костной муки. Затем так же, как и после коровяка, нужно добавить компост и огородную почву.

Что класть в лунку при посадке перца: урожай будет гигантским

Зола, луковая шелуха и яичная скорлупа

Яичная скорлупа богата кальцием, а луковая шелуха не только отпугивает вредителей, но и содержит немало полезных микроэлементов. Измельчите их, перемешайте с золой и добавьте смесь в каждую лунку перед посадкой перцев.

Банановая кожура

Банановая кожура – это источник калия, кальция и фосфора. Измельчите ее и положите небольшое количество в лунки при высадке перцев.

После высадки всех саженцев полейте каждый из них 0,5 литрами воды и накройте растения агроволокном, чтобы им было легче адаптироваться к изменению температуры.

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