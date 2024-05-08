Как вывести хрен из огорода: способы, работающие даже в безнадежных случаях

Хрен нужен и тем, кто делает консервацию овощей на зиму, и кто любит острые блюда. Выращивать его на своем огороде тоже несложно. А вот вывести, когда он слишком разрастется, может не всем быть по силам.

Поэтому OBOZ.UA решил собрать советы опытных огородников, знающих, как бороться с хреном, если он разросся за пределы выделенного ему пространства. Если дать культуре свободно размножаться, она начнет быстро занимать новые площади, заслонять солнце своими большими листьями и вытеснять другие растения.

Чего делать нельзя

Не стоит пробовать выкопать хрен, ведь его корни могут углубляться в землю до 7 метров. В процессе борьбы с растением вы можете порезать их на части, практически каждая из которых станет основой нового растения. И вместо того чтобы вывести хрен, вы увеличите его количество на огороде.

Оставлять какие-либо части растения, особенно корней, на земле тоже не советуют. Они могут очень быстро начать укореняться. Все, что вы соберете на месте, где рос хрен, нужно высушить на подстилке и заложить в компост или сжечь.

И не думайте, что после первой обработки вы можете успокоиться. Хрен выводится сложно, и вам может понадобиться еще не одна процедура, пока вы добьетесь успеха.

Как вывести хрен без применения химии

Чтобы избавиться от растения полностью, вам придется долго и систематически уничтожать следы его присутствия на огороде. После вспашки тщательно выберите все фрагменты растения из земли. Особое внимание уделяйте корням. Также весь теплый сезон регулярно осматривайте огород и вырывайте даже самые маленькие листики хрена.

Если вы можете на год изъять участок, где рос овощ, накройте его черной пленкой на все лето. Под ней за это время погибнут все растения и на следующую весну вы сможете без опасений засадить грядку чем пожелаете.

Еще один способ – это щедро засыпать солью срезы корней хрена в земле. Однако имейте в виду, что соль может быть вредной для общего плодородия почвы. Поэтому эксперты все же рекомендуют в этом случае использовать не данный продукт, а химические гербициды.

Как бороться с хреном с помощью гербицидов

Обработку следует проводить в сухую безветренную погоду. Какое бы вы ни выбрали средство, оно не должно попасть на соседние культуры. Повторять процедуру, чтобы уничтожить корни хрена, придется несколько раз. Дождитесь, пока успеют засохнуть старые листья растения и с земли появится новая поросль, и сразу кропите ее.

Чтобы усилить действие гербицидного средства, скомбинируйте опрыскивание со смазкой. Обработайте всю надземную часть неразбавленным химикатом. И не забывайте при этом о мерах безопасности, указанных на упаковке.

Комбинируйте химическую обработку со всеми другими способами. Только так вы сможете эффективно и относительно безопасно устранить растение из своего огорода.

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