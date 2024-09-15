Что можно посадить на огороде в конце сентября и даже в октябре: список растений

Осенний сезон мало у кого ассоциируется с удачным временем для сева. Однако опытные огородники утверждают, что многие культуры приживутся на огороде лучше и уродят обильнее, если высадить их именно накануне зимы.

Главное – вовремя успеть до наступления холодов, говорят опытные огородники. OBOZ.UA собрал их советы, что следует посадить на огороде в сентябре и даже в октябре. Главное, чтобы у растений было хотя бы несколько недель до наступления холодов, чтобы у них была возможность хорошо прижиться.

Морковь

Осенью семена моркови заворачивают на глубину до 4 см, а грядку мульчируют. Растение должно прорасти с первым теплом и дать молодой урожай уже в начале лета.

Капуста

С осенней высадкой капусты следует проявлять осторожность. Растение может не выдержать весенних заморозков. Однако, если вы сможете оградить ее от этого, обустроив парник, осенью можно сеять и белокочанную, и цветную, и пекинскую капусту, и брокколи.

Укроп

В сентябре укроп можно посеять, чтобы получать до холодов урожай молодой зелени. Но можно и высадить его на зиму. В таком случае семена размещают достаточно густо и делают это, когда температура днем опустится до 3 градусов тепла – не выше.

Петрушка

По схожей схеме можно высадить на зиму петрушку. Она хорошо переносит морозы до –10 градусов и довольно рано всходит весной.

Свекла

Засевать под зиму свеклу лучше во время стойкого похолодания. В таком случае она не успеет прорасти до морозов, что будет для нее губительным. Высаженные осенью молодые корнеплоды можно будет собирать уже в конце весны.

Лук

Этот плод должен успеть хорошо укорениться до момента наступления холодов. Поэтому ему нужно до двух недель относительно теплой погоды. Но проследите, чтобы лук не дала ростков. В этом случае существенно возрастает риск гибели посевов.

Чеснок

Оптимальное время для высадки озимого чеснока – от последней декады сентября до конца октября. Закапывают посевной материал не очень глубоко – до 10 см. Этого будет достаточно, чтобы растение хорошо перезимовало в земле и дало качественные жизнеспособные всходы.

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