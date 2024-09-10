Какие цветы следует посадить осенью: инструкция для новичков

Хотите красивую клумбу весной – начинайте работы в саду уже осенью. Это золотое правило знают все опытные любители растений.

Осенняя высадка дает массу преимуществ, в частности позволяет цветам начать прорастать, как только на улице начнет теплеть – не ждать, пока пройдет адаптационный период. А вот какие именно виды следует высаживать в осенние месяцы и как за ними ухаживать, об этом узнавал OBOZ.UA.

Чем полезна осенняя высадка

Кроме экономии времени, о которой мы уже упомянули, осенняя высадка цветов имеет еще ряд преимуществ. В первую очередь позволяет укрепить саженцы. За зиму они проходят естественную стратификацию и к теплу подходят хорошо готовыми к ночным заморозкам. Такие цветы не только прорастают, но и зацветают раньше. К тому же они меньше подвергаются болезням и вредителям.

Еще один плюс состоит в том, что высаженные с осени цветы вам не придется тщательно поливать. Они впитают всю влагу от талого снега и первых весенних дождей. Такое природное увлажнение поможет им быстро и интенсивно развиваться. В то время как посеянные весной цветы нуждаются в дополнительном увлажнении, а вдобавок подвергаются риску ошибок во время полива, что может привести к гибели растений.

Виды цветов, которые следует высаживать осенью

Конечно, не все цветущие растения хорошо переносят зимовку после осенней высадки. Но таких видов действительно немало. В первую очередь это касается луковичных цветов – тюльпанов, лилий, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, сцил, хионодоксов.

Также осенью важно делить и пересаживать кустовые цветущие растения. Такие как пионы, хосты или астильбы.

Осенняя высадка пойдет на пользу клематисам, адонисам, акониту, брунере крупнолистой, флоксам, рудбекии, очитку, люпину, колокольчикам, энотери кустовой, гелениуму осеннему, эхинацее и т.д. Осенью также хорошо сеять астры и хризантемы однолетние, матиолу, календулу, бархатцы, синий василек, годецию, дельфиниум, иберис, лаватер, резеду, малькольмию, скабиоз, эшольцию. Как видите, до наступления зимы можно сформировать пышную и разнообразную клумбу, которая будет радовать вас цветами сразу с наступлением тепла и продолжит цвести весь теплый сезон.

Как сажать луковые цветы осенью

Самые весенние цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, лилии, крокусы и гиацинты можно сажать на протяжении всей осени. Однако придется делать это правильно.

Так, гиацинты и тюльпаны можно высаживать до середины октября. Луковицы гиацинтов вкапывают на глубину 17-18 см, особенно большие даже на глубину 20 см. Для тюльпанов такая глубина составляет 15-18 см в зависимости от размера луковиц.

При этом посадку тюльпанов можно совершить также в ноябре. Однако учитывайте, что это возможно только при теплой погоде. Если температура опускается ниже 5 градусов, растения погибнут. Чтобы не рисковать, вы можете в ноябре высадить тюльпаны дома в контейнере и держать их на выгонку.

Как сажать осенью многолетние цветы

В первой половине октября, пока погода стоит теплая, можно высаживать и пересаживать те же цветы, что и в сентябре. До конца этого же месяца длится удачное время, чтобы посадить ландыши или позаботиться о кустах пионов. В ноябре ухаживать за многолетними цветущими растениями уже, как правило, поздно. В этот период производят мульчирование и покрывают растения на зиму.

Осенний посев семян цветов

Семенам некоторых многолетних цветов для прорастания требуется стратификация. Фактически это закаливание их холодом. В этой процедуре в частности нуждаются горечавки, аквилегия, лаванда, примула, дельфиниум, морозник и зимостойкие сорта цикламенов. Из однолетних растений можно сеять под зиму алисум, календулу, космею, лаватеру, гипсофилу, годецию, иберису, васильку, ешольцию, нигелу.

Чтобы провести стратификацию этих видов, лучше высевать их в конце октября или начале ноября, когда погода установится холодная, но еще не морозная. При этом семена, нуждающиеся в стратификации, можно сеять даже тогда, когда выпадет первый снег. Однако почва в таком случае должна быть подготовленной и не промерзшей. Семена в таком случае закладывают довольно густо, ведь не все из них переживут зиму. Если всходов весной будет многовато, их всегда можно будет проредить.

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