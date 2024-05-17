Что можно посадить в саду, чтобы не достали кот или собака: самые красивые варианты

Сад – это место для всех членов семьи как двуногих, так и четырехлапых. Но коты и собаки иногда могут вести себя среди растений не очень вежливо, жевать листья и цветы, что нередко для них смертельно опасно.

Но как быть, если значительная часть декоративных растений считаются ядовитыми для домашних животных? Садоводы рекомендуют обратить внимание на высокоцветущие виды. Они часто и более безопасны, и находятся выше зоны интереса животного. OBOZ.UA рассказывает о нескольких видах, которые точно приживутся в вашем саду.

Подсолнечники

Большие яркие цветы нередко вырастают даже выше человеческого роста. И при этом добавляют яркие краски в саду. Подсолнечники очень просты в уходе, поэтому они станут идеальным выбором для садоводов любого уровня подготовки. Все, что им нужно, это обеспечить достаточно солнечного света и своевременный полив.

Магнолия

Декоративное дерево станет первым предвестником весны в вашем саду. Это нетоксичное растение имеет большие ароматные цветы разных оттенков – белого, розового и даже насыщенного фиолетового. Магнолия лучше всего приживается, если посадить ее в хорошо дренированную, слегка кислую почву и поместить либо полностью на солнце, либо в полутень. В сложном уходе она не будет нуждаться.

Японские клены

Хотя это дерево не цветет, оно добавляет цвета иначе. Весной оно распускается яркими нежно-зелеными листьями, летом его крона приобретает обычный для зрелой зелени оттенок, а осенью дерево взрывается красками – от желтого цвета до винно-красного. Единственное, что следует учесть, высаживая японский клен в своем саду, это то, что в холодную зиму ему может понадобиться укрытие.

Герань темная

Растение цветет в первой половине лета, украшая сад пятилепестковыми цветами необычных темных оттенков красного. Герань абсолютно нетоксична для собак и кошек, хорошо переносит кратковременную засуху, а вдобавок привлекает пчел и бабочек. Если вы, кроме сада, имеете огород, этот вид не только придаст вашему участку красоты, но и принесет немалую пользу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о ядовитых цветах, которые могут расти в вашем саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.