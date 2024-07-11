Что можно вырастить на собственном огороде и продать: выгодные варианты

Собственный огород – прекрасный способ обеспечить себя и свою семью свежими и полезными продуктами. Однако можно превратить хобби в дополнительный или даже основной заработок.

Сегодня, когда все больше людей хотят есть органические продукты, земледелие становится не только полезным, но и выгодным занятием. О том, какие культуры можно продать, рассказал Zaxid.net.

В современных сложных политических и экономических условиях дачный участок может стать спасением. Кроме того, что можно значительно сэкономить, выращивая для себя помидоры, огурцы, кабачки, морковь и т.д., некоторые овощи можно начать продавать.

Условия для выращивания

Если у вас совсем небольшой участок, то на нем следует выращивать пищу только для собственного потребления. Для того чтобы начать получать достойный заработок из огорода желательно владеть хотя бы 7-10 сотками земли. Также преимуществом станет наличие парников, теплиц и источника воды и удобрений рядом.

Кроме того, вам очень поможет, если огород будет возле места основного проживания, чтобы вы могли тщательно контролировать состояние растений и не тратили время и средства на дорогу.

Что выгодно сажать на небольшом земельном участке

Укроп

Если вы сможете организовать постоянные каналы сбыта, выращивание укропа будет очень выгодным. Это растение используется во многих блюдах, особенно летних, а наценка на него очень велика. Кроме того, с квадратного метра земли можно собрать до 100 пучков.

Зелень для салатов

Похожая ситуация и с зеленью для салатов, например, петрушкой, рукколой, шпинатом, базиликом и т.д. Посмотрите, сколько стоит обычный пучок зелени в ближайшем супермаркете и выгодность выращивания станет очевидной.

Пряные травы

Дома можно выращивать и розмарин, и майоран, шалфей, кардамон и даже шафран. Однако пряные травы нуждаются в несколько большем уходе, чем обычная зелень.

Шампиньоны или вешенки

Грибы нужно выращивать в герметичном, чистом, регулярно проветриваемом помещении со стабильной температурой и высокой влажности. Шампиньоны также можно сажать на балконе или на грядках.

Клубника

Клубника пользуется большой популярностью летом, а если вам удастся получить ранний урожай, то большая прибыль не заставит себя долго ждать. Также можно выращивать и другие ягоды, например смородину, малину, ежевику и т.д.

Теплица

Если у вас есть теплицы, вы можете выращивать овощи круглый год. Зимой цены на свежие помидоры, зелень, перец, огурцы и т.д. гораздо выше, чем летом, а спрос на них уменьшается незначительно, поэтому, вероятно, вам удастся получить хорошую прибыль.

Картофель

Картошку, как правило, выращивают для собственного потребления, но весной, когда магазины распродают прошлогодние остатки и начинают выводить на рынок дорогие импортные корнеплоды, вы сможете реализовать остатки урожая по достойной цене.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить на собственном огороде редкие овощи, например пепино, мелторию и романеско.

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