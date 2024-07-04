Пепино, мелотрия, романеско: какие редкие овощи можно вырастить дома на огороде

Как правило, украинские огородники сажают на своих участках стандартный набор продуктов. Это картофель, лук, томаты, огурцы, морковь и т.д.

Однако в нашем климате можно успешно выращивать некоторые экзотические овощи. О том, какими из них можно разнообразить свой огород, рассказывает Agro News.

Пепино

Пепино – экзотическая культура родом из Южной Америки, которую также называют "дынным деревом". Это многолетнее растение, однако в умеренном климате растет как однолетник на рассаде.

Плоды пепино имеют сладкий вкус, напоминающий дыню, тыкву или огурец. Их можно есть как в сыром виде, так и сушить, консервировать и делать из них варенье и соусы.

Мелотрия

Мелотрия – это небольшая лиана, дающая мелкие плоды, напоминающие миниатюрные огурчики. Они имеют хрустящую текстуру и приятный, слегка кисловатый вкус.

Однако лучше всего консервировать мелтории, ведь так они приобретают настоящие экзотические вкусовые качества. Также в пищу можно употреблять и клубни этого растения.

Романеско

Романеско – это разновидность цветной капусты с ярко-зелеными, спиралевидными соцветиями. Она обладает нежным ореховым вкусом.

Соцветие растения невероятно красивое, поэтому будет украшением любого сада и стола.

Люфа

Люфа – это растение из семейства тыквенных, которое выращивается не только для еды, но и для получения натуральных губок.

Молодые плоды люфы можно употреблять в пищу, а зрелые используются для изготовления мочалок, отлично подходящих для мытья посуды и ухода за телом.

Монгольд

Мангольд – это разновидность свеклы, которая выращивается для получения больших, ярких листьев и стеблей, которые можно употреблять в пищу. Их вкус несколько похож на шпинат.

Это двухлетнее растение, которое, как правило, прорастает ранней весной. Она имеет немало сортов, отличающихся между собой цветом листьев, поэтому станет украшением любой грядки.

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