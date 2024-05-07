Что нельзя делать на Радоницу: приметы и запреты

Когда пасхальные праздники подходят к концу, для православных христиан наступает время посещения умерших родственников на кладбище. Этот поминальный день церковь называет Радоница, а в народе он называется Гробки или Проводы.

Радоницу отмечают на девятый день после Пасхи. В этом году это будет 14 мая. OBOZ.UA рассказывает, что нужно сделать в этот день, а также о соответствующих запретах и ограничениях.

Что принято делать на Радоницу

Главным в этот день является посещение могил умерших родных. На кладбище наводят порядок, моют памятники, красят изгороди, сажают цветы. Также у могилы проводят поминальные обряды.

Если же посетить кладбище лично возможности нет, важно в этот день вспомнить каждого умершего члена семьи. Подумать о хорошем, что было в вашей жизни, помолиться о спасении души. Считается, что в этот день барьер между миром живых и мертвых почти исчезает, поэтому можно просить духи покойных родных о помощи и покровительстве.

Чего нельзя делать

Прежде всего, во время посещения кладбища нельзя нарушать основные правила поведения – кричать, громко смеяться, бегать. Не стоит также бурно демонстрировать скорбь. Считается, что любые чрезмерные проявления эмоций могут потревожить души умерших. Соласно приметам, если сильно им надокучать, они могут даже унести нарушителя покоя к себе в мир умерших.

Несмотря на народный обычай приносить умершим угощение и выкладывать его у могил, церковь не рекомендует брать с собой еду и напитки на кладбище. Оставлять пасхи и пасхальные яйца у надгробий не рекомендуют и административные органы. Еда может привлекать бродячих животных и птиц, которые будут создавать опасность и наводить беспорядки.

Также правительственные органы призывают не класть на могилы пластиковые цветы и венки. Они вредят экологии и превращаются в мусор, почти никогда не поддающийся переработке. Лучше приобрести скромный букет, но натуральный. Или посадить на могиле какие-нибудь красивые растения.

Существует поверье, что на Радоницу не стоит ходить на кладбище беременным и маленьким детям. Якобы дух умершего может изгнать еще не окрепшую душу ребенка, даже нерожденного, и занять его место.

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