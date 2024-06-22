Что нельзя делать на Троицу: народные суеверия

На пятидесятый день после Пасхи христиане отмечают последний праздник цикла – День Сошествия Святого Духа или День Святой Троицы. У православных праздник выпадает в этот раз на воскресенье, 23 июня.

OBOZ.UA рассказывает, чем важен праздник Троицы. А также, как его отмечают в народе и какие запреты с ним связывают.

Значение праздника в Церкви

В церковной традиции Троицу связывают с событием, произошедшим на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа. Прежде чем вознестись на небо, он пообещал своим последователям, что им явится Святой Дух. Когда Дева Мария, апостолы и их первые последователи спустя несколько дней собрались в Иерусалиме на празднование иудейского праздника Шавуот, над их головами появились языки пламени и все они получили дар говорить на языках, которых раньше не знали.

Считается, что таким образом людям явился бог в своей триединой ипостаси. А умение говорить на иностранных языках последователи Христа получили, чтобы проповедовать его учение в чужих краях. Именно с этого момента ведется история существования святой вселенской апостольской церкви, от которой ведут происхождение все современные христианские общины.

Троица в народе

Троица на украинских землях переплелась с Зелеными праздниками. У славян в это время приходилось недельное отмечание перехода весны в лето. В народе почитали природу и буйство зелени, а еще поминали умерших. Именно поэтому один из дней Зеленых праздников получил название Навская Пасха. В эти дни особенно вспоминали тех, кто умер не своей смертью. На могилах устраивали поминальные трапезы и высаживали деревья, чтобы со временем превратить кладбище в рощу.

Традиции празднования Троицы

В храмах в этот день проходит одна из самых пышных и торжественных служб за весь год. Что не удивительно, ведь Троица входит в число 12 главных праздников в православии. При этом церкви украшают свежей зеленью, что является прямым заимствованием из языческой традиции – настолько плотно переплелись в Украине эти верования.

Пол храма на Троицу устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми ветвями. В то же время в доме ставят букеты живых полевых цветов, раскладывают ветки любистка, полыни, мяты и других ароматических трав.

Запреты на Троицу

Поскольку праздник входит в число двунадесятых, главным запретом дня является запрет на физический труд. Нельзя делать что-то на земле, рубить дрова, строить, шить, стирать и т.д. Весь день следует посвятить очищению души молитвой и мыслям о духовном.

Не стоит в праздник посещать кладбище. Для поминовения усопших отведен день накануне Троицы – Родительская суббота. По языческим представлениям, души усопших в этот день бродят по миру и посещают живых, поэтому искать их в месте погребения нет смысла.

Из народных верований пришел также запрет на купание. Считалось, что вошедший в водоем на Троицу утонет, а его душу заберут русалки. Даже идти в баню разрешалось на четвертый день после праздника.

Считается, что брак, заключенный в праздничный день, должен стать несчастливым. Обвенчаться на праздник нельзя. Впрочем, официальная церковь объясняет это тем, что день Троицы должен быть посвящен богу, а не человеческим отношениям.

Приметы на Троицу

Связывали с праздником и некоторые приметы. Например, погоду и урожай предвещали так:

если идет дождь – лето будет теплым, урожай обильным, а в лесах будет много грибов;

холодная погода – к дождливому и холодному лету;

кует кукушка – время сеять лен;

теплый день – к хорошему урожаю огурцов.

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