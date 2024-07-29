Что нельзя хранить в ящике под духовкой: знают далеко не все

Почти у каждой духовки есть небольшой ящик под собой. Он не имеет конкретного назначения, поэтому хозяева и хозяйки используют его для хранения различных вещей.

Несмотря на то, что шкаф под духовкой не имеет нагревательного элемента, температура в нем может увеличиваться во время работы духовки. Поэтому Better Homes & Gardens поделился списком вещей, которые лучше туда не класть.

Хранение некоторых вещей в ящике под духовым шкафом может повредить мебель и спровоцировать пожар.

Масло

Может показаться логичным хранить под духовкой масло, чтобы до него было легко добраться во время приготовления блюд. Но на самом деле это очень опасно. Растительные масла легко воспламеняется, поэтому высокая температура или небольшая искра легко могут заставить их вспыхнуть.

Деревянные доски

Деревянные доски для нарезки очень плохо переносят высокие температуры. Они могут по меньшей мере деформироваться и потрескаться, поэтому хранить их следует в прохладном сухом месте.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовую пленку ни в коем случае нельзя хранить под духовкой. Она просто деформируется, сжимается либо плавится под действием больших температур.

Моющие средства

Одними из самых опасных предметов при неправильном хранении являются чистящие средства. Любое содержание аэрозольного баллончика, средство для мытья посуды, спирт и другие составляющие моющих средств легко воспламеняются. Поэтому их лучше хранить в сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией.

Полотенца

Во время приготовления пищи кухонные полотенца часто контактируют с жиром и растительным маслом. Даже после стирки и сушки эти загрязнения могут исчезнуть полностью и загореться под воздействием высокой температуры.

Продукты

Если вам не хватает места в амбаре, не используйте шкаф под духовкой для хранения продуктов. Мука, сахар и т.п. могут легко вспыхнуть в условиях сильной жары.

Алкоголь

Спиртные напитки, особенно крепкие, очень легковоспламеняющиеся, поэтому их ни в коем случае нельзя хранить в ящике под духовкой. Кроме того, тепло плохо влияет на вкусовые свойства алкогольных напитков.

Контейнеры для хранения пищевых продуктов

Поскольку большинство контейнеров для хранения пищевых продуктов изготовлено из пластика, их нельзя хранить в ящике под духовкой. Они могут деформироваться, расплавиться или даже загореться.

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