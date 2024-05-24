Разделение тряпок по цвету навсегда изменит вашу уборку: как организовать

Уборка – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Несмотря на то, что это не самое приятное занятие, избежать его не удастся.

Существует много способов сделать уборку более эффективной и комфортной и один из них – это разделение тряпок по цвету. О нем подробнее рассказал House Digest.

Один из лучших и необходимых инструментов для уборки – это салфетки из микрофибры. Они эффективно очищают любые поверхности, но при этом невероятно мягкие, поэтому гарантированно не повредят вашу мебель.

В магазинах можно найти салфетки из микрофибры любого цвета. Это сделано не просто так, а чтобы люди могли использовать метод цветовой кодировки и поддерживать гигиенические стандарты.

Метод цветовой кодировки тряпок

Благодаря этому методу вы можете избежать перекрестного загрязнения. Просто используйте всегда цвета салфеток и тряпок для одних и тех же целей, чтобы случайно не перенести опасные бактерии, например из ванной в кухню.

Вы можете распределить цвета любым способом, но эксперты рекомендуют делать это следующим образом:

Синие тряпки – для зеркал и стекла;

Зеленые – для кухни и общих зон вне ванных комнат;

Желтые – для раковины, ванны и смесителей;

Красные – для туалетов и писсуаров.

Эта система подразумевает распределение цветов по опасности. Такие ассоциации помогут лучше запомнить, для каких целей предназначены тряпки и предотвратить путаницу.

Также можно легко запомнить предназначение тряпок, это визуально соединить их по цвету с моющими средствами.

Вы можете использовать наклейки для того, чтобы пометить бутылки с химией тем цветом, который соответствует цвету тряпки, которую вы будете с ним использовать.

Разделение тряпок по цвету – это простой способ сделать вашу уборку более эффективной и экологичной. Попробуйте использовать этот лайфхак, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

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