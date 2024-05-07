Что нужно нести на кладбище в поминальные дни: можно ли брать еду и алкоголь

Через неделю после величайшего христианского праздника Пасхи начинаются поминальные дни. В это время верующие посещают своих умерших близких на кладбище и чествуют их.

Однако не все знают, с чем нужно приходить на кладбище. Поэтому священник ПЦУ, настоятель храма Благоверных князей Бориса и Глеба в селе Романов Денис Клюковский рассказал об основных поминальных традициях.

Обычно, когда люди берут с собой на кладбище кучу пищи, алкоголь и устраивают застолье, они считают, что так принято и не подвергают сомнению свои привычки. Однако на самом деле традиция этих посиделок пришла к нам из язычества, поэтому христианам пировать на кладбище не стоит.

По словам священника, умершим от нас нужна только молитва, а потому накрывать столы на могилах и есть пасхи, пасхальные яйца и пить алкоголь не уместно. Лучше не нести продовольствие на кладбище, а раздать его нуждающимся людям.

"Согласно тому, как нас учат святые отцы, за умерших мы должны давать милостыню", – говорит Клюковский.

Если вы хотите принести что-нибудь на могилу к близким, чтобы почтить их память, лучше выберите цветы. Причем важно, чтобы они были живыми, а не искусственными.

Во-первых, пластик вредит окружающей среде.

Во-вторых, по словам священника, люди, которых мы любили при их жизни продолжают жить у Бога, потому что Господь есть воскресение жизни

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