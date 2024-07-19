Что нужно подкормить в августе на огороде и в саду: инструкция для дачника

Последний месяц лета – насыщенное время для садоводов и огородников. Позаботиться нужно не только о первом сборе урожая, но и об уходе за определенными культурами, которые еще нуждаются в подкормке.

Августовскую подкормку называют осенней, ведь растениям нужно время, чтобы усвоить полезные вещества, а это происходит уже в начале осени. Обратить внимание следует на температуру почвы: в августе она достаточно высока, поэтому корневая система скорее впитывает удобрения. OBOZ.UA рассказывает, что стоит подкормить на огороде и в саду в конце лета.

Чем подкормить огородные культуры

В первую очередь следует подпитать озимые культуры. При перекапывании следует внести удобрение – 10 кг перепревшего навоза, стакан мела и по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Пригодится и органика: можно закладывать перегной или компост (4кг/м²). Выбирая птичий помет, будьте осторожны – обычно он очень концентрированный, поэтому достаточно всего 2 кг на квадратный метр. Древесная зола отлично раскисляет почву.

Среди минеральных удобрений самым полезным и универсальным является быстро растворяющийся суперфосфат, который хорошо впитывается корневой системой.

Растения-сидераты питают грядку тем, что быстро наращивают зеленую массу. Специалисты советуют сеять их сразу после сбора урожая, а перед заморозками скосить и заложить в перекопанную почву. Лучшими сидератами будут злаки или бобы, а также календула, гречка, горчица.

Чем подкормить сад

Плодовым деревьям полезны будут фосфорно-калийные комплексные удобрения и органика – это не только подпитает культуры, но и сделает их более холодостойкими. Также можно вносить под плодовые деревья монофосфат, двойной суперфосфат и сернокислый калий.

Под ягодные кусты специалисты рекомендуют заложить сухой куриный помет или произвести соответствующий полив. Полезными будут подкормки золой, сульфатом калия, суперфосфатом и калийной солью.

Под декоративными цветами не следует допускать истощение почвы, ведь это сразу негативно отразится на цветении. Лучшим удобрением будет органика: зола, куриный помет, разные травяные настои. Из минеральных удобрений следует выбрать нитрофоску или калийную соль.

Магний повышает морозостойкость, фосфор улучшает обмен веществ, а калий будет способствовать запасанию питательных веществ.

Розы – очень привередливые растения, и прежде всего важно отметить, что в конце лета не стоит подпитывать их азотом. Эффективными будут прикорневые поливы настойкой золы, раствором суперфосфата, борной кислоты и сернокислого калия.

Гортензии лучше замульчировать перегноем, что поможет защитить корневую систему от морозов и будет подкармливать ее в течение длительного времени. Также можно поливать кусты калийно-фосфорными растворами под корень.

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