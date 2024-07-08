Как поливать огород в жару: правила для разных овощей

Летняя жара может быть настоящим испытанием для вашего огорода. Высокие температуры и отсутствие осадков могут быстро превратить пышный зеленый сад в засушливую пустыню.

Однако если правильно поливать растения, можно сохранить их в хорошем состоянии. О том, как обеспечить достаточный уровень влажности разным культурам и не вызвать застоя воды, рассказал ТСН.

Томаты

После высадки рассады в открытый грунт томаты нужно поливать обильно, однако постепенно количество поливов следует уменьшать, чтобы избежать чрезмерного роста зеленой массы. В то же время, во время образования плодов помидорам нужна высокая влажность, а во время созревание плодов – умеренная.

Глубина промокания почвы в период от посадки до образования помидоров должна составлять 20-25 см, а в период вызревания урожая – 25-30 см. Оптимальный режим поливки в засушливое время составляет 2 раза в неделю по 10 литров воды на 1 квадратный метр.

Огурцы

Поскольку огурцы на 90% состоят из воды, они очень требовательны к влажности почвы. Их нужно поливать обильно, но нельзя допустить застоя воды.

Если в вашем регионе засушливая и жаркая погода, то поливать культуры можно ежедневно или через день из расчета 5-7 литров на квадратный метр.

Капуста

Белокочанная капуста, так же как и огурец, очень требовательна к поливу. Вносить воду нужно вечером или утром в выкопанные лунки вокруг растений.

Наиболее интенсивную поливку нужно осуществлять во время активного формирования листьев и кочанов. В этот период под одно растение выливают около 10 л воды. А во время жары и засухи – до 40-50 литров.

Баклажаны

Баклажаны нуждаются в большом количестве влаги, но плохо развиваются в холодной и сырой почве. Поэтому если погода сырая и пасмурная, то лучше вообще не поливать культуру, но следует следить, чтобы почва была умеренно влажной.

В период завязывания плодов и последующего их созревания засуха может привести к опаданиям цветков и плодов, поэтому растения нужно много поливать.

Идеальным для баклажанов является капельное орошение. Вносить нужно от 15 до 30 литров воды на квадратный метр, чтобы обеспечить промокание грунта на 25-30 см.

Лук

По сравнению с огурцами, помидорами и т.п. лук не требует большого количества влаги. Как правило, нужно вносить достаточное количество воды в первые 14-18 дней после посева и в течение 14-18 дней после появления ростков. Также обильно поливать следует при формировании листьев и луковиц, но помните, что застой воды будет задерживать созревание урожая.

В течение мая и июня лук нужно поливать раз в неделю. При этом вносят 5-10 литров воды на квадратный метр. В первую половину июля полив осуществляют раз в 2 недели, а во второй половине месяца, когда созревают луковицы, можно совсем прекратить увлажнение почвы.

Морковь и свекла

В начале роста морковь и свеклу поливают раз в 2 недели. В период формирования корнеплодов – раз в неделю, а во время жары и засухи увлажнять почву следует 2-3 раза в неделю. Каждый раз на квадратный метр вносят от 15 до 30 литров воды так, чтобы глубина промокания грунта составляла по меньшей мере 30 см.

Редис

Редис нужно поливать регулярно каждые 2-3 дня, иначе урожай будет горьким и жестким. Но в летнюю жару нужно увлажнять землю каждый день. Выливать нужно от 10 до 15 литров воды на квадратный метр, а глубина намокания почвы должна составлять не менее 20 см.

Кабачки и тыква

Кабачки и тыквы, как правило, не нуждаются в частом поливе. Достаточно увлажнять почву, выливая по 2 ведра под куст, 1-2 раза в месяц. Однако во время сильной жары можно поливать каждые 3 дня.

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