Что нужно сделать с кустами малины в сентябре: советы агрономов

Ягоды малины – одно из любимых лакомств лета. Однако, чтобы каждый год получать хороший урожай, нужно правильно ухаживать за кустами растений, ведь они могут быстро выродиться.

Как правильно ухаживать за малинником осенью, рассказало издание "Сам себе агроном". Так в сентябре ягодные кусты нуждаются в обрезке, удобрении и правильном поливе.

В общей сложности за сезон растение обрезают трижды. Первый раз – сразу после зимы удаляют поврежденные, мертвые и сломанные ветки. Вторую процедуру проводят после завершения плодоношения – в конце августа или сентябре. Последний раз малинник подстригают, когда с него опадут все листья. Это помогает вовремя омолодить растение, улучшить доступ солнца и воздуха к побегам, правильно распределить пищу.

Чтобы не удалить лишнее, присмотритесь к веткам малины. Удаляйте те, что имеют коричневый цвет и сухую текстуру. Молодые и сочные ветки сохраняют зеленую окраску. Осенью ветви укорачиваются примерно в человеческий рост. А весной удаляют ветки до сильнейшей почки, чтобы стимулировать развитие новых побегов.

Молодым побегам малины, которые за лето выросли чуть больше одного метра, следует обрезать верхушки. После удаления точки роста, растение направит свои ресурсы не в рост, а в укрепление древесины, а это необходимое условие для успешной зимовки. Ветви, которые до августа не достигли метровой длины, можно удалять полностью – они не успеют хорошо подготовиться к зиме. Также следует срезать все ветки, выросшие не у основания куста.

Но не переусердствуйте. Малине нужно оставить на зиму все подходящие ветки. Часть из них рискует погибнуть в холода. Потому лучше, если у растения будет хороший запас на следующий год.

Не забудьте после обрезки осмотреть все стволы на признаки заболеваний и вредителей. При необходимости проведите соответствующее лечение. Также желательно осенью опрыскать малинник 1% бордоской смесью или подобным средством профилактики заболеваний.

Обязательно подкормите малину после обрезки. Для этого подойдет древесная зола. Она содержит все необходимые вещества, которые помогут веткам окрепнуть перед зимой. Можно просто рассыпать золу по земле вокруг кустов, а затем произвести разрыхление верхнего слоя почвы. А вот свежего навоза или травяных настоев в сентябре лучше избегать. Равно как и азотных удобрений. Они стимулируют наращивание зеленой массы, что может истощить малину. Если предпочитаете минеральную подкормку, выбирайте калийные и фосфорные удобрения.

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